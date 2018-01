Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 phục vụ người dân Thủ đô

TPO - Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018 được tổ chức từ ngày 1/2/2018 đến ngày 7/2/2018 tại Royal City, 72A Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là hoạt động trong chương trình “Bữa ăn an toàn” do thành phố Hà Nội phát động.