Vụ cháy Cty Rạng Đông: Vì sao lệch chỉ số quan trắc thủy ngân?

Được biết, sau vụ cháy nhà xưởng Cty Rạng Đông, ngày 31/8, Sở TN&MT Hà Nội có báo cáo nhanh gửi Thành ủy, UBND thành phố và Bộ TN&MT tình hình khắc phục sự cố môi trường. Báo cáo cho biết, kết quả test nhanh thông số thủy ngân tại 5 vị trí (mẫu đất tại vườn hoa nhà máy, mẫu đất tại rìa vườn hoa trung tâm, mẫu đất tại gốc cây sát đường nội bộ và 2 mẫu tro tại khu vực có đám cháy) cho thấy nồng độ thủy ngân tại các vị trí trên đều bằng 0µg/m3 (microgam/mét khối).



Tuy nhiên, kết quả quan trắc của Bộ TN&MT lại đưa ra con số khác. Cụ thể, kết quả quan trắc sau vụ cháy cho thấy 1/12 mẫu nước mặt được thu thập vượt hàm lượng thủy ngân 1,3 lần so với ngưỡng khống chế (mẫu nước sông Tô Lịch, đoạn ngõ 320 Khương Đình – cống xả thải của nhà máy Rạng Đông); 1/8 mẫu nước thải tại nhà máy vượt 1,26 lần tiêu chuẩn. Ngoài ra cũng có mẫu bùn thải vượt về hàm lượng thủy ngân đến 6,1 lần, cách vị trí cống xả thải của nhà máy 1 km trên sông Tô Lịch.

Theo Bộ TN&MT, cơ quan chức năng cũng xác định hướng phát tán thủy ngân là dòng khí từ sau hàng rào nhà kho ở khoảng cách 200 m, 500 m, 1.000 m. Qua kết quả quan trắc bằng “bẫy vàng”, Tổng cục Môi trường đã đưa ra kết luận: Trong khoảng 200m từ tường rào nhà máy, hơi thủy ngân trong không khí nằm trong ngưỡng của Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo. Nếu so với quy chuẩn môi trường xung quanh của Việt Nam thì không vượt, nhưng nếu so sánh với các quy chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, Mỹ, châu Âu khuyến cáo về sức khoẻ cộng đồng tại khu vực đô thị, khoảng cách 200m nằm ở ngưỡng mất an toàn, tức là có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực gần.

Trong văn bản gửi Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai khắc phục sự cố môi trường sau vụ cháy, Sở TN&MT Hà Nội có giải trình rõ nguyên nhân sai lệch kết quả quan trắc giữa đơn vị này với Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT).

Cụ thể, văn bản nêu: Sau khi rà soát, chỉ có sai khác về hàm lượng thủy ngân trong không khí xung quanh nhà máy. Lý do là thời điểm quan trắc của Sở TN&MT khác với Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường”.

Sở TN&MT Hà Nội còn cho biết, Bộ TN&MT so sánh kết quả quan trắc thủy ngân với các tiêu chuẩn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Do vậy, một số thời điểm quan trắc không khí trong khuôn viên Cty Rạng Đông và trong nhà kho bị cháy có giá trị thủy ngân trong môi trường không khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO.

Trong khi đó, Sở TN&MT Hà Nội và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) so sánh hàm lượng thủy ngân với QCVN 06 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh) và Quyết định 3733 của Bộ Y tế, cho thấy hàm lượng thủy ngân trong không khí xung quanh nhà máy đạt quy định.

Trường Phong