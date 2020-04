Xét nghiệm cho hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 266 ở Thường Tín

Liên quan đến bệnh nhân số 266 (36 tuổi, chăm mẹ ở Bệnh viện Bạch Mai), Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, tính đến trưa 17/4, huyện đã rà soát được 48 trường hợp F1 (giảm 2 người so với ngày 16/4 do không có yếu tố dịch tễ), 176 trường hợp F2, 179 trường hợp F3; đã lấy mẫu xét nghiệm 48 trường hợp, trong đó 47/48 mẫu có kết quả âm tính, 1 mẫu chưa có kết quả.

Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 số 266 trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng khu vực nơi ở của bệnh nhân, đồng thời tổ chức phong toả toàn bộ thôn này. Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Dũng Tiến, sáng 16/4, về công tác tổ chức 3 lớp kiểm soát với 12 chốt phòng dịch bệnh, hạn chế người ra vào. Các chốt này chủ yếu do lực lượng công an huyện và công an viên của xã túc trực 24/24h.