Vụ án tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới Ðề nghị truy tố ông Trần Ðức Trung tội lừa đảo

TP - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 6 bị can trong đó có cựu nhà báo Trần Ðức Trung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.