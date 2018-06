10km truy đuổi như phim hành động bắt kẻ bịt mặt xâm hại cô giáo

Chỉ sau hơn 1 giờ đột nhập trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) cướp tài sản và hiếp dâm cô P.T.N.N. (33 tuổi, giáo viên), đối tượng Trung đã bị công an bắt giữ. Đối tượng nguyên là học sinh trường THCS Lê Thuyết.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay, Thượng tá Nguyễn Văn Cường – Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, khoảng 9h30 sáng 20/6, Công an thị xã nhận được tin báo của Công an xã Bình Thành về việc có đối tượng đột nhập vào phòng trực Trường THCS Lê Thuyết cướp tài sản và hiếp dâm cô giáo.

“Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã đã huy động gần như toàn bộ lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CSGT Công an tỉnh lên phương án truy bắt đối tượng gây án”, Thượng tá Cường cho biết.

Căn cứ vào lời khai của nạn nhân và các vật chứng ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định Võ Minh Trung là nghi phạm gây án.

Nhận định của cơ quan CSĐT, mục đích gây án ban đầu của đối tượng Trung là cướp để tiêu xài. Lập tức, các tổ trinh sát được thành lập chốt chặn các ngả đường, các điểm tiêu thụ điện thoại.

Đặc biệt, các tổ công tác cũng nhận được lệnh phải đề phòng, cảnh giác bởi sau khi gây án, đối tượng Võ Minh Trung mang theo con dao bên người, có thể chống trả lực lượng truy bắt.

Gần 10km truy đuổi

“Khoảng hơn 1 giờ sau đó, tổ trinh sát do 2 cán bộ cảnh sát hình sự phụ trách phát hiện đối tượng Trung đang điều khiển xe máy qua khu vực đàn Nam Giao (TP Huế) nên đã đeo bám. Thông tin về đối tượng cũng được báo cáo cho Ban chỉ huy và các tổ công tác tham gia truy bắt”, ông Cường kể.

Trường THCS Lê Thuyết, nơi xảy ra vụ án.

Sau khi phát hiện có người đeo bám, Trung rồ ga bỏ chạy dọc theo tuyến đường Minh Mạng lên hướng đường tránh TP Huế, qua khu vực cầu Tuần rẽ theo QL49 lên huyện A Lưới.

Quá trình bị truy đuổi, nghi phạm điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng nhằm thoát khỏi sự đeo bám của trinh sát hình sự. Lúc này, các tổ chốt chặn được lệnh đón lõng y tại tuyến QL49 hướng TP Huế - A Lưới.

Sau gần 10km truy đuổi, khi Trung chạy xe máy đến đoạn dốc trước lăng Minh Mạng (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà), hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSHS, CSGT Công an thị xã Hương Trà đã áp sát, khống chế và bắt giữ khi y chưa kịp rút vũ khí chống trả.

Kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của đối tượng có con dao nhọn dùng khống chế hiếp dâm và cướp tài sản của cô giáo, một chiếc điện thoại của cô N. và gói ma tuý (cỏ Mỹ) chưa sử dụng.

“Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an thị xã Hương Trà vẫn đang tiếp tục giám định các vật chứng, củng cố hồ sơ để truy tố Võ Minh Trung trước pháp luật”, thượng tá Cường cho biết.

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm



Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, sau khi bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, đối tượng Trung bước đầu đã có những lời khai về hành vi phạm tội của mình.



Theo đó, sáng 20/6, Trung vào khuôn viên Trường THCS Lê Thuyết để tìm chìa khóa y đánh rơi trước đó.

Nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản cô giáo.



Vẫn theo Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà, hôm xảy ra vụ việc, cô N đến trực trường có mang theo một túi hạt sen và một con dao dùng để lột vỏ hạt sen.



“Khi đối tượng Trung vào phòng, cô N đang cầm điện thoại nhắn tin cho bạn. Phát hiện con dao để trên bàn, y để chạy đến vồ lấy, khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Trong đó, có 2 chiếc điện thoại và số tiền hơn 160 nghìn đồng trong ví nạn nhân. Ý định và hành vi hiếp dâm cũng được đối tượng thực hiện sau khi khống chế nữ giáo viên”, thượng tá Cường hé lộ một phần lời khai của nghi phạm.



Thượng tá Cường thông tin thêm, ngay trong sáng 26.6, một tổ công tác của Công an thị xã Hương Trà đã được cử vào Đà Nẵng để tiến hành giám định các vật chứng của vụ án. “Đây là biện pháp nghiệp vụ nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra vụ án”, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà nói. “Khi vào trường, y phát hiện cô N đang ngồi một mình trong phòng trực, lưng hướng về cửa sổ nên y này sinh ý định vào cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Để phục vụ mục đích của mình, y đi một vòng quanh khu vực trường và nhặt một thanh gỗ nhọn làm hung khí, thủ sẵn trong người và dùng chính khẩu trang của nạn nhân đang treo ở xe để bịt mặt, tránh bị phát hiện”, thượng tá Cường cho hay.Vẫn theo Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà, hôm xảy ra vụ việc, cô N đến trực trường có mang theo một túi hạt sen và một con dao dùng để lột vỏ hạt sen.“Khi đối tượng Trung vào phòng, cô N đang cầm điện thoại nhắn tin cho bạn. Phát hiện con dao để trên bàn, y để chạy đến vồ lấy, khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Trong đó, có 2 chiếc điện thoại và số tiền hơn 160 nghìn đồng trong ví nạn nhân. Ý định và hành vi hiếp dâm cũng được đối tượng thực hiện sau khi khống chế nữ giáo viên”, thượng tá Cường hé lộ một phần lời khai của nghi phạm.Thượng tá Cường thông tin thêm, ngay trong sáng 26.6, một tổ công tác của Công an thị xã Hương Trà đã được cử vào Đà Nẵng để tiến hành giám định các vật chứng của vụ án. “Đây là biện pháp nghiệp vụ nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra vụ án”, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà nói.

Theo VietNamNet