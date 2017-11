12 cán bộ sa bẫy 'nữ quái' làm bằng tốt nghiệp giả

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, họ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1987, khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua điều tra, PA92 Quảng Trị đã phát hiện ở huyện rẻo cao Hướng Hóa có 12 cán bộ công tác ở các lĩnh vực văn hóa, phụ nữ, mặt trận, địa chính… tại các xã Húc, A Dơi, Pa Tầng Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh, thi tốt nghiệp THPT, nhưng không đậu. Hay tin, Hiền đã tiếp cận các cán bộ này và nói rằng có thể nhờ "phúc khảo" bài thi của họ để đủ điểm đậu, với mức giá khoảng 13 triệu đồng/người.

Tin lời Hiền, 12 cán bộ xã đã đưa tiền cho đối tượng nhờ "phúc khảo". Sau đó, Hiền móc nối với các đối tượng khác để làm bằng tốt nghiệp THPT giả rồi đưa cho 12 cán bộ xã.

Theo PA92 Quảng Trị, năm 2016, Hiền từng làm giả giấy tờ ôtô và bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, khởi tố điều tra.

Cuối tháng 1/2017, Hiền bị TAND tỉnh Quảng Trị kết án 9 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nhưng thời điểm đó Hiền đang mang thai nên được hoãn thi hành án.

H.Thành