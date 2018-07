12 ngày 'tầm nã' nhóm khủng bố nổ mìn trụ sở công an tại TPHCM

Lần theo dấu vết nhóm khủng bố



Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20/6, 2 người đi xe máy màu đen mang BKS: 69R1-275.84 trên đường Trường Chinh, hướng từ quận Tân Bình về quận Tân Phú (TP.HCM).

Cả 2 người mặc quần jeans, mang giày thể thao màu đen. Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một người đội nón bảo hiểm màu xanh tím, đeo ba lô đen. Trong đó, có một người mặc áo khoác đen dài tay, một người mặc áo khoác màu xám.

Khi 2 đối tượng đang rời đi thì bất ngờ trụ Công an phường 12 bất ngờ phát ra 2 tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến một xe máy vỡ nát, phần trước của trụ sở bị phá hư nghiêm trọng, 2 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề. Vụ nổ còn khiến 3 người gồm: 1 nữ cán bộ công an, 1 nam cán bộ công an và 1 phụ nữ chuyên làm nhiệm vụ nấu ăn tại trụ sở Công an phường 12 bị thương.

Cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh quanh khu vực ghi nhận, có 2 thanh niên trên đã ném một vật gì đó vào chiếc xe gắn máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy gây ra vụ nổ. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ chiều 20/6 tại trụ sở Công an phường 12, Tân Bình, cảnh sát vừa khám nghiệm hiện trường, vừa truy đuổi chiếc xe máy đeo biển số giả có liên quan vụ việc. Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được vạch ra theo nhiều khả năng, có thể do tư thù, phá hoại… Nhiều mũi điều tra sau đó tập trung vào các tổ chức âm mưu khủng bố, nơi xuất phát các thuốc nổ. Kết quả khám nghiệm cho thấy có hai quả nổ TNT, được chế tạo điều khiển nổ từ xa, và phát nổ ngoài ý muốn của nhóm khủng bố.

Trong buổi họp báo sáng 5/7, Thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 20/6, cơ quan chức năng đã xác định được hai đối tượng thực hiện hành vi gây nổ ở trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) đã từng lui tới đây để nắm tình hình và sau đó cho kích nổ 2 trái nổ tại đây.

Ngày 21/6, Công an quận Tân Bình truy theo dấu vết thì phát hiện các nghi vấn, thu được thông tin quý giá. Sau khi gây án, các đối tượng đi lòng vòng về nhiều nơi qua cầu Sài Gòn hướng về Đồng Nai, đến chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) thì thay áo và thay xe. Kiên trì bám theo dấu vết, công an xác định các đối tượng có ghé công viên 30/4 (cuối TP Biên Hoà, giáp Hố Nai) rồi đi vào khu dân cư ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và mất dấu tại đây.

Hiện trường vụ nổ

Lúc này, Công an TPHCM đã nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp cận vào khu dân cư. Đến ngày 24/6, cơ quan chức năng triệu tập đối tượng Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh, Thành khai, được cha ruột là Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai) giao cho nhiệm vụ chế tạo ra trái nổ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nhà của Thành. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT đặt quanh nhà…

Bước đầu, cả 2 cha con thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Khanh giao cho Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Đồng Nai) chế tạo chất nổ rồi giao 2 quả mìn cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình) để gây nổ trụ sở công an.

Chiều 20/6, Nam cùng một đối tượng khác chọn mục tiêu gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Qua khai báo, Nam là người đã thực hiện ném trái mìn vào trụ sở.

Khanh còn giao một quả nổ khác cho Nguyễn Xuân Phương (tức Hậu, 30 tuổi) gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên, do sợ Khanh sẽ thủ tiêu mình sau khi thực hiện vụ này, Phương đã không làm theo. Anh ta mang quả nổ đến nơi vắng vứt bỏ, sau đó nói với Khanh rằng "đã đặt đúng địa điểm nhưng có thể quả nổ bị hư". Liên quan vụ án, cảnh sát bắt 3 người tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, do bán chất nổ cho Khanh. Các đối tượng khai nhận, có bán thuốc nổ TNT cho Khanh nhưng không hay biết Khanh sử dụng vào mục đích khủng bố.

Công an TPHCM đã tập trung truy tìm được đường đi của các đối tượng liên quan và truy tìm được nguồn gốc vật liệu gây nổ. Đồng thời xác định được các tổ chức, đối tượng khủng bố nằm trong diện theo dõi có liên quan đến vụ việc này.

Chân dung các đối tượng khủng bố

Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, các đối tượng này thuộc tổ chức phản động lấy tên là Triều Đại Việt Nguyễn. Những người cầm đầu tổ chức này ở nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước tham gia vào tổ chức khủng bố gây hoảng loạn trong nhân dân.

“Các thành viên trong nhóm này từng tham gia vào đường dây mua bán thiên thạch. Trong đó, Nguyễn Khanh được các đối tượng ở nước ngoài phong chuẩn tướng, với lời hứa hẹn nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được phong tới thiếu tướng, phụ trách địa bàn rộng lớn”, ông Minh cho biết.

Trong đó, bị can Nguyễn Khanh (SN 1964) là đối tượng cầm đầu ở trong nước, được phong là chuẩn tướng và được các đối tượng nước ngoài tuyển mộ vào năm 2013. Con trai Nguyễn Tấn Thành (SN 1990) làm nghề vận tải, hỗ trợ cha mình chế tạo các trái nổ, và đi giao nhận các trái nổ cho các đối tượng khác.

Các đối tượng Dương Bá Giang là thợ máy tự do, sử dụng thuốc gây nổ cho nhóm này để kích nổ tự xa, lắp đặt kích điện gây nổ. Còn đối tượng Vũ Hoàng Nam (1996) là đối tượng có tham gia biểu tình vào ngày 11/6 ở quận 1.

Các đối tượng trong nhóm khủng bố gồm Thành, Khanh, Nam và Giang.

Các đối tượng còn lại là nông dân gồm Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Khắc Sinh Nhật. Trong đó ông Nhựt qua Lào đào vàng và đi buôn bán chất gây nổ cho cha con Nguyễn Khanh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin, trong số các đối tượng bị bắt có đối tượng từng tham gia vào các cuộc gây rối ở một số điểm trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

“Các đối tượng này tham gia khi được các tổ chức phản động bên ngoài hứa hẹn phong tước, cho tiền. Phương thức của các đối tượng này rất tinh vi, kín đáo thông qua các ứng dụng mạng xã hội, giả danh công an để gây ra bất ổn, vu cáo cho lực lượng chức năng”, ông Quang cho biết.

“Ở Đồng Nai có xảy ra hành vi tụ tập bằng xe gắn máy. Những người này không loại trừ khả năng có liên quan. Nên Công an TPHCM vẫn tiếp tục mở rộng điều tra. Riêng 7 đối tượng bị bắt ở trên, hiện VKSN TPHCM đã phê chuẩn lệnh tạm giam”, ông Minh cho biết.

Để phá được tổ chức khủng bố này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, nhờ sự giúp đỡ của người dân trong việc cung cấp thông tin của các đối tượng là rất quý, trong đó có bà con giáo dân ở Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy TPHCM khen thưởng Công an TPHCM Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã cám ơn lực lượng Công an TPHCM trong thời gian gần đây phát huy tốt năng lực, hi sinh nhiều để đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố. Thành ủy, UBND TPHCM đã quyết định khen thưởng bốn đơn vị gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng An ninh kỹ thuật.

Văn Minh