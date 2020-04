12 tháng tù cho kẻ chống đối lực lượng kiểm dịch

Quảng cáo

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết vừa tuyên án 12 tháng tù giam đối với Trần Trường An (29 tuổi, ngụ Bình Phước) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, tối 15/4, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Trường An (29 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, chiều 15/4, An điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên anh Nguyễn Xuân Phong, Trưởng công an xã Lộc An cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại ấp 6 ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, đo thân nhiệt. An sau đó đã nẹt pô thách thức rồi chạy thẳng về nhà lấy dao thủ trong người rồi tìm đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nơi anh Phong đang thực hiện nhiệm vụ để tấn công nhưng bị lực lượng chức năng khống chế kịp thời nên anh Phong không bị thương.

Trước đó, tại Bình Phước vào ngày 3/4 cũng xảy ra vụ ông Lưu Văn Thanh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không chịu đo thân nhiệt, dùng lời nói xúc phạm lực lượng chức năng. Ông Thanh sau đó bị đình chỉ công tác và ông đã viết đơn xin nghỉ việc vì cảm thấy xấu hổ về hành vi gây ra. Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước sau đó cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Thanh và cơ quan chức năng cũng đang xem xét xử lý về mặt chính quyền đối với ông này.

Hương Chi