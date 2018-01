20 giờ tóm gọn tên cướp ngân hàng táo tợn ở Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh trao thưởng cho các tập thể

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 26/1, Nguyễn Đức Minh (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) tạm trú tại ngõ 164 đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) đã đi xe máy Suzuki đi vào Phòng giao dịch Agribank Dĩnh Kế. Đối tượng đã lấy một ba lô ra một mảnh giấy trên có ghi nội dung: “Tao có một quả mìn, 1 khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết” rồi đưa cho thủ qũy Phòng giao dịch đồng thời lấy một gói hình chữ nhật mà đối tượng dọa là bom đặt lên bàn làm việc nơi thủ quỹ ngồi và giơ súng yêu cầu thủ quỹ này mở két sắt lấy 5 cọc tiền mệnh giá 200 nghìn đồng, 1 cọc tiền mệnh giá 100 nghìn đồng và yêu cầu ngân hàng bỏ tiền vào ba lô (tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng), sau khi lấy được ba lô tiền, đối tượng cất súng vào ba lô và ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án sử dụng vũ khí nguy hiểm, gây án giữa ban ngày và giữa trung tâm thành phố, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Trưởng ban. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng nhanh chóng điều tra, sau 20 giờ phá án, Ban chuyên án đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Minh.

Ngày 28/1, đối tượng Minh đã bị bắt giữ và khai nhận hoàn toàn hành vi của mình. Lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa (công cụ gây án) tại một ao nước ở thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang), một xe máy tại nơi tạm trú của Minh. Để tẩu tán tài sản này, Minh cất giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ ở xã Phi Mô (Lạng Giang), hơn 320 triệu đồng trên ô tô và số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi 1,08 tỷ đồng.

Hiện Công an Bắc Giang vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và thu hồi số tài sản còn lại.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thưởng nóng 4 tập thể đã có thành tích tốt trong công tác điều tra, phá án nhanh với số tiền 60 triệu đồng, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cũng thưởng Ban chuyên án 30 triệu đồng. Ngân hàng Agribank trao thưởng Ban chuyên án số tiền 50 triệu đồng.

Nguyễn Trường