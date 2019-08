25 người chết vì tai nạn ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9

Quảng cáo

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 31/8, ngày đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn, khiến 25 người chết và 16 người bị thương

Trong đó, tại Tiền Giang xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng giữa xe ô tô con và mô tô làm chết 2 người tại huyện Cái Bè.

Theo báo cáo của Cục CSGT, chiều 30/8 và sáng 31/8 do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 4, một số tỉnh miền Bắc có mưa lớn, khiến một số tuyến đường chính của Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ do mưa to, úng ngập và mật độ phương tiện tăng cao do nghỉ lễ.

Trong khi đó, ngày đầu nghỉ lễ đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được 35 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách chạy trong điều kiện mưa bão nguy hiểm, tăng giá vé.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Nguyễn Hoàn