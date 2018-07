29 đối tượng trốn nã ở Lóng Luông chưa đầu thú

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu - Công an tỉnh Sơn La cho biết, 29 đối tượng trốn truy nã ma túy ở xã Lóng Luông chưa có đối tượng nào ra đầu thú. Ðảng ủy Công an tỉnh Sơn La vẫn đang phối hợp với Huyện ủy Vân Hồ tiếp tục tổ chức vận động các đối tượng cá biệt này. Theo thượng tá Sơn, sau cuộc vây ráp, tiêu diệt hai trùm ma túy cùng đàn em, người dân tại địa phương sinh hoạt trở lại, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, chưa có dấu hiệu gì phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ - ông Vũ Xuân Hiếu cho biết, sau khi kết thúc chuyên án 18TN và 19TN, ngoài việc duy trì công tác tuần tra an ninh, UBND huyện đang lên phương án hỗ trợ để người dân tại xã Lóng Luông tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi khảo sát mong muốn, nguyện vọng của người dân và thế mạnh của địa phương, huyện Vân Hồ sẽ đề xuất với UBND phương án hỗ trợ. Theo đó, dự kiến sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng giao thông, giống cây trồng, vật nuôi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Còn Chủ tịch UBND xã Lóng Luông - ông Tếnh A Chìa cho hay, người dân bản Tà Dê đã sinh hoạt bình thường trở lại nhiều ngày qua. Căn nhà Tuân ở vẫn ngổn ngang gạch vụn. Còn nhà do Nguyễn Văn Thuận thuê của một người dân trên địa bàn vẫn chưa bị phá hủy.

Nguyễn Hoàn