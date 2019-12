3 nghi phạm tổ chức nổ súng cướp tiệm vàng nhưng... không nhớ mặt nhau

Quảng cáo

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản đối với Y Ét Ayxun (tên gọi khác Đức, SN 1997, quê Đắk Lắk), Đàm Văn Lực (tên gọi khác Hoàng, SN 1988, thường trú huyện Hóc Môn, TPHCM) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ cướp.

Đây là băng nhóm đã nổ súng cướp tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười (ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) một cách táo tợn vào chiều 15/11 vừa qua.

Video Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin về vụ cướp tiệm vàng

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an TPHCM cho biết, sau khi nhận tin báo, PC02 có mặt phong toả hiện trường, tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ điều tra vụ việc, truy bắt các đối tượng gây án.

Qua điều tra truy xét, đến 8h ngày 19/11, Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng Y Ét Ayxun. Đối tượng này khai nhận là người trực tiếp vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính cướp đi 2 khay đựng vàng.

Theo lời khai, tháng 9/2019, Y Ét Ayxun quen biết một đối tượng tên Hoàng qua mạng xã hội, Hoàng nhiều lần rủ đi cướp tiệm vàng nhưng Y Ét Ayxun không đi vì sợ.

Ba đối tượng gây án.

Đến đầu tháng 11, Hoàng tiếp tục rủ thì Y Ét Ayxun đồng ý và cả hai hẹn gặp nhau ở quán cà phê, thuê nhà nghỉ ở ngã tư An Sương rồi thuê xe máy đưa nhau đến đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông theo dõi các tiệm vàng. Tại đây, chúng thấy tiệm vàng Thông Phương sơ hở nên quyết định cướp tiệm vàng này.

Đến ngày 15/11, cả hai phân công nhiệm vụ và mang súng, búa đi, khi đến tiệm vàng Thông Phương. Tại đây, Hoàng kéo cửa nổ súng thị uy còn Y Ét Ayxun đập cửa kính lấy vàng rồi nhanh chân tháo chạy.

Từ lời khai của Y Ét Ayxun, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/11, Công an phát hiện Hoàng đang ở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nên các trinh sát ập vào bắt đối tượng.

Số vàng tang vật công an thu giữ.

Tuy nhiên, đối tượng này hết sức ranh ma và vừa cãi nhau với vợ nên Hoàng đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn tang vật và vợ, chị gái của đối tượng. Sau đó, công an mời hai người về làm việc. Đến ngày hôm sau, Hoàng đến công an đầu thú.

Theo lời khai, vợ của Hoàng mới từ quê vào để khám bệnh. Sau khi thực hiện vụ cướp và được chia tiền, Hoàng mang về đưa cho vợ 8 triệu đồng để đi khám bệnh và cho chị gái 2 triệu đồng. Số tiền này sau đó đã được công an thu lại.

Khẩu súng các đối tượng sử dụng để đi cướp tiệm vàng.

Hoàng khai toàn bộ dụng cụ, hung khí để thực hiện vụ cướp được một đối tượng tên Dũng cung cấp. Công an TPHCM đã phối hợp với Công an Biên Hoà, Đồng Nai xác minh xác định có đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ngụ Biên Hoà, Đồng Nai), chuyên buôn hàng nông sản ở Đồng Nai. Sau đó, công an xác định được Dũng chính là đối tượng đã cung cấp súng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự thông tin về thủ đoạn tinh vi của nhóm cướp tiệm vàng

Đến 2h sáng 23/11, Công an đã mời Dũng về PC02 làm việc. Tại đây, Dũng khai toàn bộ hành vi của mình. Các dụng cụ gồm súng, xe máy Dũng để ở phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai. Còn vàng bán cho một tiệm vàng ở phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngay trong đêm, công an đã tiến hành khám xét và thu giữ trong nhà Dũng 2 khẩu súng, xe máy và một lượng vàng còn sót lại. Sau đó, vận động tiệm vàng mua vàng do nhóm cướp này gây ra.

Văn Minh - Ngô Bình