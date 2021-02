33 người 'thác loạn' ma túy tập thể giữa đêm trong câu lạc bộ

Lúc 23h30’ đêm 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an TP Tây Ninh bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH MTV Holiday Tây Ninh (Holiday Club), thuộc khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh.