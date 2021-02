4 đối tượng chạy xe dù thu vé cao gấp 20 lần, cưỡng đoạt tài sản của khách

Quảng cáo

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ 4 đối tượng Trần Văn Nam (SN 1989, trú Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Hải Nam (SN 1989, trú Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương ), Trần Đình Khánh (SN 1983, trú Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Trần Văn Quang (SN 1983, trú Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Trước đó, khoảng 10h ngày 22/2, Công an phường Thạch Bàn tiếp nhận đơn trình báo của 2 nam thanh niên đi xe ô tô 16 chỗ từ Bắc Ninh lên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. Khi lên xe, phụ xe đòi giá 3 triệu đồng cho 2 người. Do không có tiền trả, phụ xe và lái xe chửi bới, đe dọa uy hiếp sẽ gọi người đến đánh đập. Sau đó các đối tượng đã lấy chiếc điện thoại OPPO Reno 4 của nạn nhân.Quá trình xác minh, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 4 đối tượng tại khu vực xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và thu giữ 2 chiếc xe ô tô 16 chỗ Ford Transit BKS 29B-18391 và 29B-312.53.Các đối tượng khai nhận đều ở Hải Dương và làm nghề vận chuyển khách bằng ô tô tuyến Lạng Sơn – Bắc Giang - Hà Nội. Mặc dù không đăng ký xe ô tô ra vào bến theo quy định nhưng các đối tượng vẫn ghi biển về các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Hà Đông, Yên Nghĩa, nhằm đánh lừa khách.Với thủ đoạn đổi xe giữa đường để về đến bến, khi khách lên xe thứ hai thì lái xe sẽ đi lòng vòng còn lại phụ xe sẽ đòi tiền xe cao gấp 10 lần đến 20 lần thực tế. Nếu không trả tiền thì sẽ bị đe dọa cưỡng đoạt tiền, tài sản rồi bị đuổi xuống xe.Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Hà