4 thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát được phong vượt cấp bậc hàm

Sáng 27/11, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức lễ Tốt nghiệp khóa D41 Việt Nam và D28 Lào – Học viện Cảnh sát nhân dân. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Bộ An ninh – Đại sứ quán nước CHND Lào cùng nhiều lãnh đạo các Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, khóa D41 Việt Nam với 1.091 học viên và 35 học viên khóa D28 Lào đã đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay, 99,9% học viên đạt chuẩn đầu ra về chính trị, nghiệp vụ, được kết nạp Đảng hoặc đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong đó có 4 học viên xuất sắc được phong vượt cấp bậc hàm “trung úy”, 430 học viên loại giỏi được thăng cấp bậc hàm, nâng lương trước niên hạn một năm.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an gắn quân hàm cho học viên tốt nghiệp Học viện Cảnh sát sáng 27/11. Toàn khóa có 4 lượt học viên được Bộ trưởng Công an tặng bằng khen, 384 lượt được Giám đốc Học viện CSND tặng Giấy khen về thành tích nghiên cứu khoa học. Các học viên tốt nghiệp là nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ có chất lượng cho ngành công an, các lực lượng thực thi pháp luật và lực lượng công an, cảnh sát nước bạn Lào, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Trung tướng nguyễn Văn Sơn yêu cầu, sau khi được phân công, điều động về nhận công tác tại các địa phương, các tân sĩ quan cần tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống và năng lực công tác, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy; chống mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác chiến đấu. Tân sĩ quan cảnh sát trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2019. Đối với những sĩ quan, cảnh sát Lào khóa D28, Thứ trưởng hy vọng các học viên sẽ vận dụng linh hoạt những kiến thức được tích lũy qua quá trình nghiên cứu và học tập tại Học viện CSND vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng thời sẽ là cầu nối gắn kết tình hữu nghị và hợp tác giữa Bộ Công an Việt nam và Bộ An ninh Lào

Nguyễn Hoàn