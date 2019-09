41 người tử vong do tai nạn sau hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Quảng cáo

Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, ngày 1/9 (ngày nghỉ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông khiến 16 người chết và 10 người bị thương. So với ngày nghỉ thứ 2 củ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018, giảm 5 vụ tai nạn nhưng tăng 3 người tử vong

Sau 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm 41 người chết và 26 người bị thương.

Sáng 1/9, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, lượng người dân đổ về bến xe để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã giảm đáng kể.

Tại Hà Nội, cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 16h chiều 31/8 đến rạng sáng 1/9 khiến nhiều tuyến phố như: Phùng Hưng, Lương Ngọc Quyến, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Hàn Thuyên... ngập úng cục bộ; nhiều cây trên địa bàn bị đổ, gây ảnh hưởng đến giao thông. Tại các tuyến nội đô thành phố Hà Nội đường phố đã vắng vẻ, thoáng đãng hơn, người dân đổ về các khu vui chơi, trung tâm mua sắm để nghỉ lễ Quốc khánh 2/09.

Đáng chú ý, chiều 31/8, một vụ tai nạn nghiêm trong trên QL1, đoạn qua địa phận thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị) giữa ô tô BKS 50LD và mô tô BKS 74C1 khiến một người tử vong tại chỗ, 2 người thương nặng.

Ngoài ra, vụ tai nạn giữa 3 ô tô trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai chiều 31/8 khiến tuyến đường ùn tắc gần 6 tiếng.

Trong khi đí, ngày 1/9, đường dây nóng của Ủy an ATGT Quốc gia nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Nguyễn Hoàn