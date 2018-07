5 đôi nam nữ phê ma túy trong căn hộ chung cư

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ đối tượng Đặng Hồng Sâm (34 tuổi, quê Bình Định, tạm trú tại TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Trước đó, khoảng 2 giờ sáng nay (2/7), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Tam tiến hành kiểm tra một căn hộ tại Chung cư Melody (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), phát hiện 10 thanh niên (gồm 5 nam và 5 nữ, trong đó có Sâm) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy đá và một gói ma túy dạng khay.



Các đối tượng được đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Theo Công lý