5 thanh niên bị bắt khi tham gia cá độ mùa World Cup

Theo đó, chiều ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Hiệp Thành tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê C. X, thuộc KP.7, phường Hiệp Thành thì phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang dùng điện thoại tính tiền cá cược đá banh. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an.

Tại đây, 2 đối tượng khai tên Bùi Thanh Tấn (21 tuổi) và Bùi Văn Khánh Quy (23 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Cả 2 đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ đá banh.

Các đối tượng bị tạm giữ

Tấn khai, trước mỗi trận đấu đã đặt tiền cá cược với Quy. Tấn dùng điện thoại di động nhắn tin cho Quy để bắt Tài Xỉu.

Trong khi đó, Quy khai nhận sau khi nhận kèo cá cược với Tấn đã nhắn tin chuyển toàn bộ “kèo” cá cược đá banh cho Lê Hoàng Anh (23 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Ngoài ra, Quy còn tham gia cá cược đá banh với Phạm Hữu Quốc (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) thông qua tin nhắn với tổng số tiền là 18 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an còn bắt giữ thêm đối tượng Trần Tuấn Anh (24 tuổi, quê Bình Thuận), thu giữ nhiều quyển sổ ghi những trận đấu và nhận kèo của các con bạc; trong đó có nội dung đặt cược giữa Trần Tuấn Anh với Lê Hoàng Anh thông qua gọi điện thoại trực tiếp với nhau để trao đổi trận đấu.

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Hương Chi