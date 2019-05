5 thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố nghi nhận hối lộ: Bắt thêm 2 đối tượng

TPO - Sáng 12/5, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Liên quan đến vụ việc bắt 5 cán bộ của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để điều tra vụ án nhận hối lộ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng.