50 công an đột kích bắt 49 đối tượng đá gà trên đỉnh đèo

Ngày 23/4, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) tiếp tục điều tra, xử lý 49 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu vực đỉnh đèo Mang Yang (địa phận thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang).

Trước đó, khoảng 11h trưa 22/4, Công an huyện Mang Yang đột kích, bắt quả tang 49 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu vực đỉnh đèo Mang Yang. Các đối tượng bị bắt thường trú tại thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, huyện Mang Yang. Công an giữ 8 con gà chọi, 3 ô tô và 16 xe máy là tang vật liên quan đến vụ đánh bạc. Riêng số tiền trên “chiếu bạc” và số tiền thu giữ của các đối tượng hiện vẫn đang được thống kê làm rõ.

Ghi nhận tại trường đá gà cho thấy, các đối tượng chọn một khoảng rừng trồng cây bạch đàn, cách Quốc lộ 19 khoảng 200m. Trường gà rộng khoảng 100m2 được các đối tượng cầm đầu dựng lều bạt, đồng thời tạo ra 2 khu vực để gà chọi thi đấu. Các đối tượng đã chuẩn bị lương thực như cơm hộp, nước uống cung cấp tại chỗ cho các con bạc.

Theo thượng tá Y Mai Anh- Trưởng Công an huyện Mang Yang, khoảng một tuần trước, nhóm đối tượng này đã hẹn nhau tụ tập ở khu vực đỉnh đèo Mang Yang để tổ chức đá gà, cá cược ăn thua bằng tiền. Nhóm đối tượng lựa chọn khu vực rừng núi hiểm trở để dễ dàng cảnh giới, tẩu thoát khi bị vây bắt. Chúng đã lên kế hoạch cho cuộc đá gà vào ngày 22/4 và cử nhiều đối tượng canh chừng lực lượng chức năng ở nhiều điểm trên.

Công an huyện Mang Yang đã triển khai nhiều mũi trinh sát nắm tình hình, đồng thời lên kế hoạch triệt phá một cách bí mật. Đến khoảng 11h trưa 22/4, khi các đối tượng đang say sưa đặt cược, đồng loạt 3 mũi trinh sát với gần 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều khu vực khác nhau vây bắt khiến các con bạc ngỡ ngàng không kịp trở tay. Nhiều đối tượng hoảng hốt bỏ chạy vào rừng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tiền Lê