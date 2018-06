56 ngày trốn trên trần bếp trại giam của Phước “Gà”

Huỳnh Văn Phước (Phước “Gà”, 51 tuổi, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) là tay giang hồ cộm cán, từng có 3 tiền án và nhiều lần trốn khỏi trại giam. Sau thời gian dài thụ án, năm 2004, Phước “Gà” về với cuộc sống tự do, kiếm kế sinh nhai ở ga Nha Trang.

Không chí thú làm ăn, gã thường xuyên đánh bạc với những người khuân vác tại ga Nha Trang. Đêm 18.4.2008, Phước thua bạc nên tức tối khi thấy bạn chơi đứng dậy, từ chối chơi tiếp. Phước gây hấn, to tiếng với anh Nguyễn Thanh Tuấn, người thắng bạc.

Thấy anh trai cãi cọ với Phước “Gà”, anh Nguyễn Thanh Kiệt ra can ngăn. Cho rằng, anh Tuấn gọi thêm người đánh mình, Phước “Gà” rút dao đâm cả hai anh em họ. Trong lúc anh Tuấn may mắn thoát chết, anh Kiệt đã tử vong do mất máu cấp. Gây án xong, Phước “Gà” bỏ trốn và một tuần sau bị bắt. Cùng năm đó, Phước “Gà” bị TAND tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt chung thân tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Đầu tháng 12.2010, Phước “Gà” được thuyên chuyển về từ miền Nam ra trại giam Phú Sơn - Thái Nguyên thụ án. Thời gian đầu, gã tỏ ra hiền lành, chấp hành đầy đủ nội quy của trại giam. Theo một cán bộ trại Phú Sơn, do Phước “Gà” là một kẻ giang hồ cộm cán, có 3 tiền án nên hắn luôn được quản lý chặt chẽ. Hơn một năm thụ án tại trại, một ngày lợi dụng sơ hở, Phước “Gà” biến mất. Lệnh truy nã với Phước “Gà” được lực lượng chức năng phát đi toàn quốc. Tổ công tác trại giam cùng với công an tỉnh Thái Nguyên, Tổng Cục 8 phối hợp truy bắt tù nhân nguy hiểm này. Theo nhận định của cơ quan chức năng, Phước “Gà” từng có hai lần vượt ngục vào các năm 1991, 1995 nên tên này có nhiều “kinh nghiệm” lẩn trốn. Mỗi lần vượt ngục, Phước “Gà” lại có thêm tình nhân. Hàng chục trinh sát, chia thành nhiều mũi toả đi khắp các nơi, rà soát mối quan hệ của tên này song hắn vẫn mất dạng. Đã có lúc, các trinh sát tưởng chừng Phước “Gà” chui xuống đất vì không còn dấu vết. “Chúng tôi cử một tổ 5-6 người, chốt chặn ở ga Quán Triều để lùng bắt Phước “Gà”, một cán bộ trại giam Phú Sơn cho biết.



Lúc đó, các anh nhận định, Phước có nghề khuân vác nên sẽ trà trộn để ấn nấp trong nhóm công nhân. Ngoài ra, ở những nơi Phước “Gà” từng đến, các tổ công tác cũng có mặt, rà soát, mai phục. Hơn một tháng biến mất, Phước “Gà” vẫn bặt vô âm tín. Lực lượng chức năng tập trung quyết liệt nhân sự truy tìm tên này. Giữa lúc đó, Bộ Công an tổ chức Hội thảo an toàn vệ sinh thực phẩm và trại giam Phú Sơn là đơn vị diễn ra sự kiện này. Trong lúc dọn dẹp ở khu bếp ăn của trại giam để đoàn công tác kiểm tra, đánh giá, cán bộ phát hiện trần bếp có vết cậy và nhiều vỏ mì tôm. “Chúng tôi còn tưởng là chuột tha giấy mì tôm lên đó nhưng khá bất ngờ, kẻ mang án chung thân Phước “Gà” mà chúng tôi truy tìm lại đang ẩn náu trên trần gác bếp”, một cán bộ trại giam cho biết sau khi bắt lại Phước. Sau 56 ngày trốn, Phước “Gà” vẫn lành lặn, béo tốt và sạch sẽ. Hắn khai, sau khi rời khỏi nhóm phạm nhân trong tổ lao động, đã trốn lên gác bếp. Gã ở trên đó cả ngày, chịu cái nóng mùa hè dội xuống. Đợi đến đêm tối, hắn trèo xuống bếp, lục lọi đồ ăn và tắm rửa bình thường. Những lần dài ngày không rời được khỏi nơi ẩn nấp, hắn ăn mì tôm được tích trữ lấy từ khu bếp. Phước “Gà” thừa nhận trong những tính toán, gã quên không vứt bỏ giấy mì tôm. Việc lẩn trốn ở trên gác bếp, hắn bảo đợi cơ hội ra ngoài, song ông ta cũng thừa nhận “khó có khả năng”. Với tội Trốn khỏi nơi giam giữ, Phước “Gà” bị TAND huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tuyên phạt 4 năm, tổng hợp án cũ ông ta phải chấp hành tù chung thân.

Theo Dân Việt