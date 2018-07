7 người gây rối ở trụ sở UBND Bình Thuận bị truy tố

Ngày 3/7, VKSND TP Phan Thiết hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi) cùng 6 bị can khác về hành vi Gây rối trật tự công cộng.Theo cáo trạng, đêm 11/6, Vũ cùng với nhóm người tụ tập trước cổng trụ sở UBND Bình Thuận ném đá, bom xăng... vào cảnh sát đang làm nhiệm.Khi bị lực lượng chức năng giải tán, Vũ mang bình gas 12 kg đến giữa cầu Trần Hưng Đạo (cách cổng trụ sở UBND tỉnh chừng 50 m) tiếp tục hò hét. Lúc anh ta mở gas chuẩn bị châm lửa đốt thì bị cảnh sát ập vào ngăn chặn, bắt giữ.Cáo trạng nhận định hành vi gây rối trật tự của các bị can đã xâm phạm đến an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, do đó cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.Cùng ngày, VKSND huyện Tuy Phong cũng truy tố 10 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa.Trong hai ngày 10 và 11/6, lấy cớ phản đối dự án Luật Đặc khu, hàng trăm người kéo đến UBND Bình Thuận la hét, đốt xe, đập phá trụ sở cơ quan công quyền. Nhiều người quá khích còn chặn xe trên Quốc lộ 1, đốt hàng chục chiếc, tấn công lực lượng chức năng khiến gần 60 cảnh sát bị thương.Hàng chục người đã bị khởi tố. Công an Bình Thuận vẫn đang tiếp tục điều tra, sàng lọc những người còn lại.

Theo VnExpress