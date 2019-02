72 giờ đấu trí tìm nhóm giam giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Điện Biên

Nhiều giờ đấu trí của các điều tra viên với Vương Văn Hùng để đối tượng khai về quá trình hắn và đồng bọn gây án không hề dễ dàng.

Tạo hiện trường giả, xóa sạch dấu vết



Chúng tôi lên Điện Biên đúng vào Rằm tháng Giêng, khi nhiều gia đình đang tất bật sắm sửa lễ cúng rằm, sum họp bên người thân thì nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên vẫn chưa có Tết. Họ vẫn chưa được ngơi nghỉ khi các đối tượng gây án dù đã sa lưới nhưng vẫn còn khai báo nhỏ giọt, đổ tội cho nhau và chưa thành khẩn nhận tội.

Vụ án cần phải được làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất, những kẻ thủ ác phải sớm bị đưa ra xét xử, chịu sự phán xử nghiêm minh của pháp luật. Đó là quyết tâm mà điều tra viên dày dạn của Cục Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục vào cuộc điều tra mở rộng vụ án.

Nhớ lại giai đoạn đầu đầy khó khăn của vụ án, các trinh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã kể lại cho chúng tôi nghe khi mới bị bắt, Vương Văn Hùng một mực không khai ra đồng bọn, Hùng một mực khai nhận gây án là do mâu thuẫn với Duyên trong quá trình mua bán gà nên đã lỡ tay sát hại nữ sinh này…

Chiếc xe tải có vết máu nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên.

Trở lại vụ án, ngay khoảng 10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) khi nhân dân phát hiện thi thể của cháu Cao Mỹ Duyên, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động điều tra, truy tìm thủ phạm gây án.