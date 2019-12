9X bẻ khoá, trộm hơn 200 chiếc đồng hồ

Ngày 5/12, Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết: Chỉ sau một ngày xảy ra vụ trộm cắp tài sản nói trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Văn Diễn (SN 1993), ở thôn 6, xã Hà Giang, huyện Hà Trung là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: khoảng 1h sáng ngày 29/11, lợi dụng lúc bảo vệ không đi tuần tra, Diễn đã đột nhập vào trong chợ sau đó cậy cửa phá khóa 2 ki ốt để lấy cắp số tài sản trên và nhờ người bán lấy tiền tiêu xài.Điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ Mai Hoàng Ba (SN 1994), ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung là đối tượng đã tiêu thụ số tài tài sản do Trần Văn Diễn phạm tội mà có, thu hồi hơn 100 chiếc đồng hồ.Được biết, Trần Văn Diễn là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 11/2019 đối tượng tiếp tục bị Công an thị xã Bỉm Sơn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại