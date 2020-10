9X cầm đầu đường dây mại dâm liên tỉnh

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP Tuyên Quang bắt giữ Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cùng 3 đối tượng nữ giới có hành vi mua bán dâm tại khách sạn thuộc phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang.Bước đầu xác định Nguyễn Thị Lan là đối tượng cầm đầu trực tiếp môi giới mại dâm và cũng là người bán dâm. Khi thỏa thuận với khách, Lan sắp xếp địa điểm và điều các cô gái đến bán dâm cho khách mua dâm.Ngày 3/10 sau khi đi ăn uống và thỏa thuận với khách, Lan đã điều Nguyễn Thị Thu H. (SN 2000, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Ngô Thị H (SN 1997) và Nguyễn Thị L (SN 1999, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đi bán dâm cùng mình.Lan trực tiếp thu tiền của khách sau đó chọn các cô gái theo yêu cầu của họ. Mỗi lần môi giới mua bán dâm, Lan trả cho các cô gái một phần số tiền thu của khách để hưởng chênh lệch.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà