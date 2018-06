9X chém chết vợ rồi cắt tay, uống thuốc sâu tự sát bất thành

Chiều 22/6, ông Lê Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết nghi can Trần Anh Tiến (26 tuổi, ngụ thôn Thuận Hạnh), chém vợ tử vong sáng cùng ngày đang điều trị tại bệnh viện. Nạn nhân là chị Phạm Thị Huyền Trang, 21 tuổi - vợ Tiến.Theo ông Đông, sau khi chém vợ, nghi can Tiến rời khỏi hiện trường và trốn tại một chòi rẫy thuộc thôn Thuận Hạnh. “Trưa nay, Tiến gọi điện kể với mẹ về hành vi của mình, đồng thời cho biết đã uống thuốc trừ sâu và cắt tay tự tử", ông Đông nói.Sau đó, mẹ Tiến nhờ người thân và hàng xóm đi tìm, phát hiện nghi can nằm trên chòi rẫy, cách hiện trường 4 km. Lúc được phát hiện, Tiến bất tỉnh, mất nhiều máu nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.Theo một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil, bệnh nhân Tiến nhập viện trong tình trạng mất máu và có vết thương ở tay trái. "Sau khi cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, người này vẫn đang được bác sĩ theo dõi", lãnh đạo này nói.Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện chị Trang bị chồng chém nhiều nhát. Tiến cầm dao đe dọa khiến hàng xóm không thể can ngăn, nên người dân báo cơ quan chức năng.Một lúc sau, Công an xã Thuận An có mặt thì Tiến trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil, nhưng chị Trang tử vong sau đó do vết thương quá nặng, để lại đứa con 4 tuổi.

Theo Zing