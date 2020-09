9X đâm trọng thương hai công an xã

Quảng cáo

Ngày 29/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tuân (SN 1994, trú tại tổ 15, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) là đối tượng dùng dao đâm hai cán bộ Công an xã Cam Đường, TP Lào Cai.

Trước đó, vào 21h30 ngày 27/9, trong lúc đi giao dịch ma túy, Nguyễn Minh Tuân bị tổ công tác thuộc Công an xã Cam Đường phát hiện. Trong lúc chống trả thoát thân, Tuân dùng dao đâm hai cán bộ Công an xã Cam Đường bị thương nặng.

Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Minh Tuân di chuyển tới huyện Bắc Hà, Bảo Yên tìm nơi ẩn náu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Lào Cai đã triển khai các mũi trinh sát lần theo dấu vết nóng của đối tượng và xác định được địa điểm nghi phạm Nguyễn Minh Tuân trú ngụ.

Sau khi được lãnh đạo Công an TP Lào Cai cùng gia đình vận động, khoảng 17h ngày 28/9, đối tượng đã đến Công an phường Bình Minh đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng Tuân để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Phong