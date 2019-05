9X giả danh công an đe doạ, vòi tiền người dân

Chiều nay, 4/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tthông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thanh Hoài (25 tuổi, trú tại thôn Tích Chung 1, xã Cảm Nhận, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về tội danh "Cưỡng đoạn tài sản".

Theo hồ sơ điều tra của Công an huyện Kim Bảng, vào khoảng hơn 21 giờ tối ngày 5/4, do thiếu tiền, Hoàng Thanh Hoài mặc trang phục Cảnh sát nhân dân (loại cảnh phục thu đông) và tìm đến khu nhà trọ của công nhân ở thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tại đây, Hoài mạo nhận là Công an và tiến hành kiểm tra tạm trú đối với nhưng người thuê trọ, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận tạm trú của người dân trong khu trọ.

Khi phát hiện một số người trong khu trọ không có giấy tờ hợp lệ, Hoài đã dùng lời lẽ đe dọa những người này là sẽ đưa họ về trụ sở UBND xã Đại Cương để làm việc và giam giữ trong 24 giờ. Đồng thời Hoài gợi ý để những người này phải đưa tiền cho mình nếu không muốn gặp rắc rối.

Nghi ngờ về hành vi của Hoài, người dân đã điện báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Đại Cương và Công an huyện Kim Bảng đã xuất hiện tại khu nhà trọ, tiến hành bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan. Công an huyện Kim Bảng đã tạm giữ Hoài ngay thời điểm này.

Cũng theo hồ sơ điều tra, Hoài mới cưỡng đoạt được là 250.000 đồng thì đã bị bắt.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Hoàng Long