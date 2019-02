9X mượn gần chục xe máy mang sang Campuchia cầm cố để đánh bạc

Tối 19/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận đang tạm giữ Nguyễn Minh Hoài (SN 1995, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Minh Hoài là đối tượng đã bị công an khởi tố bị can, truy nã về hành vi lừa đảo từ ngày 6/11/2018. Do Hoài bỏ trốn đến ngày 12/2 mới ra công an đầu thú nên đến nay công an mới tạm giữ Hoài.

Vào ngày 21/7/2018, anh Nguyễn Văn V. (ngụ huyện Gò Dầu) đang ngồi nói chuyện với bạn trước nhà thì Hoài cùng với 1 người bạn đi bộ đến hỏi mượn chiếc xe máy (biển số 70F1..) của V để chở bạn về nhà.

Mượn được xe, Hoài mang sang Campuchia cầm và báo cho V. biết sự việc. Anh V. đưa thêm cho Hoài 2 triệu đồng để chuộc xe, tuy nhiên Hoài vẫn không trả xe cho anh V. nên nạn nhân trình báo công an.

Theo CA huyện Gò Dầu, bước đầu xác định Hoài đã dùng thủ đoạn mượn xe rồi mang sang Campuchia cầm lấy tiền đánh bạc của 7 khổ chủ.

