9X trút 'mưa dao' vào bạn gái rồi tự sát bất thành vì cuồng ghen

Theo điều tra của Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước đây chị Đ.T.Q.T. (SN 1999) và Võ Hồng Quốc Thái (SN 1997), cùng ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Mới đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chị T. né tránh không muốn gặp Thái nên nam thanh niên này hẹn gặp chị để giải quyết chuyện tình cảm.

Khoảng 22h ngày 17/11, Thái đi tới điểm hẹn gặp chị T. nói chuyện và tiếp tục cự cãi lớn tiếng. Chị T. yêu cầu chia tay thì Thái cầu xin nhưng chị không chịu. Trong cơn bực tức, thanh niên 9X dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, tay, người chị T. khiến chị hô lên vài tiếng rồi nằm gục.

Sau đó, Thái dùng con dao đâm người yêu tự đâm vào bụng mình với ý định tự sát. Người dân địa phương nghe tiếng kêu nên chạy ra thấy đôi nam nữ đang hấp hối nên đưa đi bệnh viện cấp cứu và báo công an.

Công an huyện Long Điền có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án. Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn tình cảm nên Thái dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát nhưng bất thành.

Theo Dân Việt