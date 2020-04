Ai bỏ độc vào rượu khiến Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự tử vong?

Quảng cáo

Liên quan đến vụ ông Đặng Phạm Viên - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá tử vong, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã uống phải rượu có độc và nghi ngờ đây là chất độc cyanua. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả chính thức giám định chất độc trên để xử lý vụ việc. Theo nhận định thì nguyên nhân vụ việc do vướng mắc, mâu thuẫn trong gia đình ông Trần Xuân Minh.

Chất độc được đưa đến văn phòng công ty trước thời điểm xảy ra 1 ngày?

Ngày 22/4, ông N.V.T (SN 1981, ở Tập thể ĐH sư phạm Hà Nội) - chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Á Âu) là một trong 2 người may mắn thoát chết khi uống rượu nghi có độc đã xuất viện.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến ông Đặng Phạm Viên (Chi cục trưởng Chi cục thi hành án Tp Thanh Hoá) tử vong

Kể lại sự việc, ông N.V.T cho biết: Ngày 19/4, sau khi đi công tác về, một người có mặt ở công ty cho biết, ông Trần Xuân Minh - chồng của bà Lê Thị Phương (SN 1982 ở địa chỉ số 50, đường Quang Trung, TP Thanh Hoá - giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu) có ghé qua văn phòng. Kể lại sự việc, ông N.V.T cho biết: Ngày 19/4, sau khi đi công tác về, một người có mặt ở công ty cho biết, ông Trần Xuân Minh - chồng của bà Lê Thị Phương (SN 1982 ở địa chỉ số 50, đường Quang Trung, TP Thanh Hoá - giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu) có ghé qua văn phòng.

Vì ông Minh có vợ làm việc tại đây, lại từng đến văn phòng làm việc vài lần nên mọi người không có nghi ngờ gì. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, một người có mặt tại thời điểm ông Minh đến văn phòng có cho biết đã nhìn thấy ông này đổ vào bình rượu ở công ty một loại chất lỏng có màu xanh.

Bình rượu nghi bị bỏ độc trên là loại bình 5 lít để ở công ty, đã được sử dụng gần hết. Trưa 20/4, sau khi ông Đặng Phạm Viên (Chi cục trưởng Chi cục thi hành án TP Thanh Hoá) đi công tác về ghé vào dùng cơm với người quen tại đây.

Bữa ăn có 7 người (trong đó có 1 trẻ em), nhưng ông Viên nói: Mọi người buổi chiều còn làm việc nên không dùng rượu. Theo đó, 6 chiếc chén được mọi người mang ra rồi cất vào 4 chiếc. Còn 2 chiếc của ông N.V.T và Đặng Phạm Viên được rót 1 nửa chén để hai người dùng trước khi ăn cơm.

Sau khi ông N.V.T uống ngụm rượu vào đến cổ họng thấy cổ họng nóng ran, khó chịu thì quay sang nói với ông Viên, rượu hôm nay có vấn đề. Ông N.V.T nhổ ngụm rượu ra. Một người tên X (kế toán công ty) liền cầm cốc rượu của ông N.V.T lên thử thấy khó chịu cũng nhổ ra.

Nghe ông N.V.T nói, ông Viên cho biết mình đã uống một ngụm rượu rồi đi vào nhà vệ sinh. Ông N.V.T vội đi theo hỗ trợ thì phát hiện ông Viên đã gục ngay trên máy giặt trong nhà vệ sinh. Cả ba người sau đó nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thanh Hà (gần sát văn phòng công ty) sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu. Ông Viên tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi xảy ra sự việc tại văn phòng công ty, bà Lê Thị Phương lập tức điện thoại về nhà cho người thân và có kể lại sự việc. Sau cuộc điện thoại, người nhà nhìn thấy ông Minh đi từ tầng 3 xuống tầng 2. Sau đó, ông Minh được phát hiện tử vong trên giường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã có quyết định khởi tố vụ án “giết người” để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin nhanh từ cơ quan công an: Khoảng 12h20 phút ngày 20/4, có 7 người ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá) và có sử dụng rượu của gia đình chị Lê Thị Phương (SN 1982 ở địa chỉ số 50, đường Quang Trung, TP Thanh Hoá) - giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu mang đến.

Trong bữa ăn, N.V.T (SN 1981, ở Tập thể ĐH sư phạm Hà Nội, là chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Á Âu) và Đặng Phạm Viên (SN 1967, là Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá) thử rượu thì đều bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu. Ông Viên tử vong sau đó. Tại đây, một người tên X thử rượu nhưng sau đó nhổ ra cũng bị ngộ độc nhẹ, hiện đang được cấp cứu cùng với người tên N.V.T.

Cũng trong thời gian trên, tại nhà riêng của Lê Thị Phương, có 6 người đang ăn uống. Chồng bà Phương là ông Trần Xuân Minh (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý.

Hoàng Lam