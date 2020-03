Ai tiếp sức cho cựu cán bộ tài nguyên môn trường lừa gần 100 tỷ đồng?

Án chồng án

Với chiêu thức đưa ra các thông tin, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nên gom được đất “ngoại giao” bán với giá rẻ, Nguyễn Lê Giang và đồng phạm đã thực hiện nhiều giao dịch nhận tiền đặt cọc mua đất với nhiều người. Trong năm 2018, Giang và đồng phạm đã nhận gần 100 tỷ đồng của khách hàng, nhưng chưa ai nhận được đất như cam kết.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trong vụ án này, các nạn nhân đã thực hiện nộp tiền đặt cọc cho Giang để chờ ký hợp đồng mua bán đất với chủ đầu tư ở các mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: 2125, 199, 3205, 3241, 931…

Ông N.S.K - một trong những nạn nhân trong vụ án này nghi ngờ rằng: Có thể vì giá đất tăng lên “chóng mặt” không lâu sau đó, nên họ (những người có quyền lợi cùng với Giang ở các mặt bằng đất dự kiến bán) đã bội tín, lừa số tiền mà khách hàng của Giang đã đặt cọc mua, không hoàn thiện thủ tục lô đất bán, tìm mọi cách để bán cho người khác với giá cao hơn, để thu lợi lớn hơn.

Khi đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra về các tội danh trên, tháng 3/2019, Giang cò bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Giang đã nhờ người thuê xe riêng để đi, sau đó Giang đã bán chiếc xe được thuê cho người khác để lấy tiền chi tiêu. Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đăng Hải (SN 1995, Phó Giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2019, Trần Đăng Hải cũng bị toà án tuyên phạt 12 năm tù giam.

Người ký nhận, làm chứng cho Giang nhận tiền là ai?



Số tài liệu mà nạn nhân trong vụ việc này cung cấp cho cơ quan công an có nhiều phiếu đăng ký có dấu đỏ, chữ ký và giấy viết tay với nội dung đăng ký góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng mặt bằng, lô đất, diện tích, số tiền đặt cọc…

Trong những phiếu đăng ký này còn phần viết tay và chữ ký ghi tên bà L.T.H, Số CMTND, ngày cấp; địa chỉ ở Trần Cao Vân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ngoài ra, nhiều giấy tờ, tài liệu khác, đều có chữ ký mang tên L.T.H là người làm chứng trong việc giao nhận tiền đặt cọc giữa Nguyễn Lê Giang với nạn nhân - người mua đất…

Ngoài các giấy tờ trên, một số file ghi âm do các nạn nhân cung cấp có nội dung trao đổi, giao dịch việc mua, bán đất của một người phụ nữ được cho là của bà L.T.H với các nạn nhân.

Nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đích danh bà L.T.H là mẹ của Nguyễn Lê Giang và bản thân Nguyễn Lê Giang đến Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội và cung cấp các hồ sơ liên quan.

Liên quan đến việc này, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Tiến Thành, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá chưa thu giữ được số tiền do Giang chiếm đoạt của các bị hại. Cơ quan CSĐT cũng đã triệu tập bà L.T.H đồng thời đang xác minh các hồ sơ, tài liệu có chữ ký ghi L.T.H. Các cá nhân, tổ chức nếu có liên quan đến vụ án cũng sẽ được cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định, không có chuyện bao che, bỏ lọt tội phạm.