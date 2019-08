Ai tiếp tay cho trùm sòng bạc 'khủng' ở Gia Lai tổ chức cướp gỗ?

Quảng cáo

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương đã đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tiếp tay của những người trong Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm đã tạo điều kiện cho 5 xe gỗ trên đường biên giới thoát một cách ngoạn mục.

Trước đó, ngày 31/3, Bộ Công an tiến hành đột kích bất ngờ vào ổ bạc tại thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) do Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng “si đa”, 35 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai), bắt giữ trên 130 đối tượng đang chơi bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sau đó, Hùng “si đa” bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bắt đầu từ đây, quá khứ phạm tội của Hùng “si đa” mới dần được lật lại, khi Tỉnh ủy Gia Lai có công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị điều tra về thông tin Hùng “si đa” có thể là chủ mưu trong vụ tổ chức cướp 5 xe gỗ (70m3) ở địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) ngày 6/10/2016. Vụ cướp gỗ tang vật này được công an khởi tố vụ án nhưng "không tìm ra" đối tượng cầm đầu, chỉ xử lý một số người liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc điều tra mở rộng vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Hùng “si đa” cầm đầu, tháng 7/2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 8 đối tượng cùng trú tại Gia Lai, gồm: Nguyễn Hữu Lộc (SN 1981), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1981), Đào Đình Kha (SN 1979), Đinh Lê Lai (SN 1984), Lê Trung Nguyên (SN 1984), Lê Minh Đức (SN 1986), Hoàng Minh Hiếu (SN 1981) và Dương Thiếu Hạ (SN 1988).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Hùng “si đa” phối hợp với Nguyễn Mạnh Tuấn vận chuyển gỗ nhập lậu từ Campuchia theo đường đi từ huyện Ia H’Drai (Kon Tum) về Gia Lai. Khi nhóm Hùng “si đa” báo số lượng xe gỗ thì Tuấn cho nhập cùng các xe chở gỗ của một doanh nghiệp lưu thông trên đường, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bằng cách này, nhóm Hùng “si đa” đã vận chuyển trót lọt 5 xe gỗ trái phép từ Kon Tum về Gia Lai.

Theo xác minh riêng của phóng viên Tiền Phong, Hùng “si đa” từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Năm 2018 Hùng “si đa” gây ồn ào tai tiếng về việc tham gia đánh bạc lưu động, đến 2019 thì tổ chức mở sòng bạc.

Tiền Lê