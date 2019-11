Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân bị nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô

Quảng cáo

Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM, để điều tra về hành vi dâm ô.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin của Tiền Phong vào ngày 8/11, Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề thành phố (thuộc Sở LĐ-TB-XH) cũng đã có báo cáo với Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Theo báo cáo, ngày 30/10, cán bộ của Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề thành phố đã hỗ trợ tâm lý cho bé N.N.K.N (SN 2005) khu C do có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý. Qua công tác tư vấn, trẻ đã trình bày về việc khi ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã bị một nhân viên của Trung tâm có hành vi dâm ô nhiều lần với mình và nhiều trẻ khác tại Trung tâm.

Theo báo cáo của Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề, có 5 trẻ liên quan đến hành vi nêu trên. Cụ thể, 2 trẻ N.N.K.N (SN 2005), L.T.K.T (2004) bị dâm ô; trẻ L.T.B.N (SN 2007) bị dụ dỗ; 2 trẻ L.T.B.N (SN 2009) và L.T.N.T (SN 2011) chứng kiến các sự việc. Ngoài ra, có 2 trẻ gồm H.T.K.D (SN 2006) và Đ.T.K.A (SN 2005) đều bị dâm ô song do đã hồi gia nên chưa liên lạc được. "Theo lời khai của các trẻ ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội, các em đã bị một nhân viên Phòng hồ sơ của Trung tâm tên là Dũng dâm ô tại phòng C2 của Trung tâm qua cửa sổ phía sau phòng. Các trẻ phải thay phiên nhau cho Dũng thực hiện các hành vi dâm ô, trong đó trẻ K.N là người bị nhiều nhất do trẻ phát triển sớm và hơi khờ nên các bạn đưa ra làm "bia đỡ đạn", dẫn đến trẻ bị nghiện vấn đề về tình dục. Các hành vi cụ thể ông Dũng thực hiện gồm: sờ và bóp ngực trẻ, yêu cầu trẻ cởi áo, yêu cầu trẻ cởi quần, yêu cầu trẻ rờ vào bộ phận sinh dục của ông Dũng"- báo cáo của Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề nêu.

Ngoài ra, theo báo cáo của Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề TP cho thấy sau khi thực hiện hành vi, ông Dũng cho các trẻ hút thuốc lá, uống nước ngọt và cho nước sôi nầu mì tôm ăn. Ông Dũng cũng hứa hẹn sẽ sửa hồ sơ cho các trẻ sớm hồi gia hoặc đi trường.

Liên quan đến vụ việc, hôm nay 17/11, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Tiến Dũng để "xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định".



Theo quyết định số 62/QĐ-HTXH do Giám đốc Võ Thị Thanh Kim ký, ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 18/11, với lý do: “ông Dũng đã có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại Trung tâm”.



Sáng 17/11, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ thông tin hai bé gái tố một nam cán bộ làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô.



Cùng ngày, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, Sở này đang kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm nếu đúng như phản ánh.



Trước đó, báo chí phản ánh, hai bé K.A (14 tuổi) và K.D (13 tuổi) tố cáo một cán bộ tại trung tâm Trung tâm Hỗ trợ xã hội (463 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) có hành vi dâm ô với các bé gái tại trung tâm.



Hai bé K.A và K.D được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội vào tháng 5/2019. Do muốn hút thuốc nên các bé gái hỏi xin nam cán bộ tên Nguyễn Tiến Dũng. Tuy nhiên, người này yêu cầu các bé cho sờ ngực mới cho hút thuốc. Những ngày sau đó, K.A và các bạn cùng phòng liên tục bị cán bộ này sờ ngực, vùng kín.



Theo tố cáo, cứ khoảng 21h đến 23h, Nguyễn Tiến Dũng đến bên cửa sổ kêu mỗi lần một bé đến để sờ ngực, vùng kín rồi cho thuốc lá để cả nhóm hút. Riêng K.N và M. còn bị Dũng sờ vào vùng kín phía dưới....

"Chiều tối ngày 17/11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH tại TPHCM cho biết: Sáng 17/11, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ Xã hội, Văn phòng Bộ phối hợp với Sở LĐ-TB-XH TPHCM khẩn trương xác minh. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã liên lạc với lãnh đạo TPHCM đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải tiến hành xử lý thật nghiêm minh theo quy định. Bộ trưởng đã trực tiếp điện thoại cho Giám đốc Sở LĐ-TB-XH yêu cầu khẩn trương xử lý và có các biện pháp bảo vệ các cháu. Ông Thắng cũng cho biết, Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu các cơ quan ban ngành bảo vệ các cháu hiện đang được trợ giúp tại Trung tâm.

