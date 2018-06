Ám ảnh từ việc xem nhiều phim sex của gã trai 18 tuổi

Chiều 20/6, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang tạm giam Nguyễn Ngọc Thiện (18 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Khoảng 9h, ngày 19/6, Thiện thấy chị Hường (tên đã đổi, 21 tuổi) sống ở cạnh nhà, đi làm về không khóa cửa nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi lẻn vào nhà, Thiện lên gác thấy cô gái đang nằm ngủ liền tiến tới.



Bị xông tới bất ngờ, Hường vẫn kịp chống cự và thoát thân ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, nạn nhân đến công an trình báo.



Tại cơ quan công an, Thiện thừa nhận hành vi mình gây ra. "Em thường xuyên xem các bộ phim sex trên mạng, nên muốn làm theo để thỏa mãn nhu cầu sinh lý”, Thiện khai với công an.

Theo Zing