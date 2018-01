Âm mưu nổ mìn cây ATM của 2 thanh niên ở Nghệ An

Như đã đưa tin, ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Đình Thành (22 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp), Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi, trú xã Châu Thái, Quỳ Hợp), Lương Văn Hòa (22 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi, cùng trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) để điều tra hành vi Mua, bán trái phép chất nổ, chế tạo mìn gây nổ hỏng cây ATM.



Cụ thể, trước đó, hơn 2h ngày 22/12/2017 đã xảy ra vụ nổ lớn tại cây rút tiền tự động ATM của một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Sau khi xảy ra vụ nổ, mọi người gần đó giật mình tỉnh giấc, chạy ra thì thấy tấm kính trước cây ATM (đặt gần cổng Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An, số 127 đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò) bị vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết: "Khi xảy ra vụ nổ tại cây ATM, Ban giám đốc Công an tỉnh rất lo ngại. Thời gian gần đây tình hình khủng bố xảy ra nhiều nơi. Khi nói đến cháy nổ, chúng ta nghĩ đến vấn đề an ninh quốc gia. Cho nên ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp các lực lượng xuống hiện trường để điều tra. Sự việc xảy ra đã gây dư luận xấu trong nhân dân, Bộ Công an cũng hết sức quan tâm. Công an tỉnh Nghệ An quyết tâm bằng mọi biện pháp, mọi lực lượng, dù tốn kém đến mấy cũng phải khám phá ra được vụ án này”.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã Cửa Lò, Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã có mặt, phong tỏa hiện trường, truy tìm dấu vết để điều tra sự việc.

Tại hiện trường, toàn bộ phần kính bị vỡ nát, trụ ATM bị hư hỏng, biến dạng. Tuy nhiên, theo báo cáo của ngân hàng thì số tiền trong máy vẫn còn, không bị lấy đi đồng nào. Với một vụ nổ gây tiếng động lớn như vậy, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng không loại trừ khả năng đây là vụ phá hoại tài sản, nguyên nhân do mâu thuẫn trong thanh toán với ngân hàng.

Ngày 10/1, Công an thị xã Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản”. Sức công phá của vụ nổ gần như xóa sạch dấu vết khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn. Vụ án đang bế tắc thì một tia sáng lóe ra cuối đường hầm.

Ngày 16/1, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện và bắt giữ Nguyễn Đình Thành (SN 1996, trú xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999, trú xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) về hành vi tàng trữ 1,6kg vật liệu nổ. Vụ việc và đối tượng được chuyển đến Phòng An ninh điều tra (PA92) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan an ninh điều tra, Thành và Hiệp khai nhận, số vật liệu nổ khi được dùng để chế tạo mìn, chuẩn bị cho một vụ cướp xe máy mà hai đối tượng đã lên kế hoạch kỹ càng. “Hai đối tượng khai, khi đi cướp xe máy, nếu bị phát hiện hay chống cự sẽ dùng mìn để ném về phía nạn nhân nhằm tẩu thoát”, trung tá Phạm Hồng Phương - Phó trưởng phòng An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Nghệ An - thông tin.

Quá trình lấy lời khai của Thành và Hiệp, bên cạnh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy có sự liên quan đến vụ nổ trụ ATM tại thị xã Cửa Lò vào ngày 22/12/2017. Bằng các chiến thuật đấu tranh cùng các tài liệu thu thập được, sau gần 2 ngày “cân não”, khuya 17/1, Thành và Hiệp thừa nhận đã gây ra vụ nổ ATM chấn động kia.

Thành được xác định là đối tượng chính, mua vật liệu nổ, chế tạo mìn rồi rủ em họ là Nguyễn Đình Hiệp đi nổ trụ ATM để lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Sau một lúc chạy xe máy vòng vèo qua một số địa điểm, cả hai chọn trụ ATM trên đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò để gây án. Thành có nhiệm vụ cảnh giới, Hiệp đưa quả mìn dán vào mắt camera trụ ATM gây nổ.

Hiện trường vụ nổ mìn cây ATM. Ảnh: Dân Trí. Vụ nổ gây hư hại nặng máy rút tiền tự động nhưng hộc đựng tiền của máy rất chắc chắn khiến cả hai không lấy được tiền. Lúc này, người dân sống quanh khu vực đó nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy ra đường. Sợ bị lộ, hai đối tượng liền lên xe tẩu thoát.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cơ quan an ninh điều tra thu giữ thêm 2 kíp nổ đã gắn dây cháy chậm và chiếc áo khoác có mũ mà Hiệp mặc khi gây án.

Trong quá trình điều tra, PA92 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ Lương Văn Hòa (SN 1996) và Ngân Văn Dũng (SN 1992), cùng trú tại xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An. Đây là hai đối tượng đã bán vật liệu nổ cho Nguyễn Đình Thành.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - giao Công an thị xã Cửa Lò khởi tố bổ sung vụ án “Tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ”, chuyển hồ sơ lên PA92. PA92 sẽ là đơn vị chủ trì điều tra vụ án, củng cố chứng cứ tài liệu để khởi tố các đối tượng về các hành vi “Tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ”, “Hủy hoại tài sản” và “Cướp tài sản”; nhanh chóng hoàn tất điều tra, truy tố, sớm đưa vụ án ra xét xử.

Theo Dân Việt