Ăn chặn dịch vụ hỏa táng hơn cả Đường 'Nhuệ'

Các ca hỏa táng ở Nam Định đều bị người của Công ty Trường Dương khống chế, phân chia địa bàn

Tuy nhiên, những thông tin mà Tiền Phong ghi nhận được tại Nam Định cho thấy, mấy năm qua, hành vi ăn chặn cả dịch vụ cho người chết của doanh nghiệp liên quan vụ án này là Cty Trường Dương còn có mức độ táo tợn và quy mô lớn gấp nhiều lần so với vụ Đường “Nhuệ” ở Thái Bình.

Mới chỉ là bước đầu

Sáng 5/5, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, chuyên án 420C điều tra thông tin về việc tại Nam Định xuất hiện tình trạng “ăn chặn” trong dịch vụ hỏa táng đã có kết quả bước đầu. Theo đó, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Nam Định đã bắt 3 đối tượng là Nguyễn Hữu Quang (tức Quang “con”, 23 tuổi, trú tại Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định- có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và huỷ hoại tài sản), Trần Xuân Hà (tức Hà sắc, 47 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý) và Bùi Hải Quang (tức Quang Hà, còn gọi là Quang “tiền”, 42 tuổi, trú tại đường Giải Phóng, thành phố Nam Định) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trong đó, Bùi Hải Quang chính là em trai của Giám đốc Cty Trường Dương.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau khi được Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định- còn gọi là Cty Hoàng Long), đơn vị quản lý Đài hỏa táng Thanh Bình ở Nam Định đã ký hợp đồng độc quyền với giá hoả táng là 4.300.000 đồng/ca, Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (địa chỉ tại 496, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định- còn gọi là Cty Trường Dương) đã thông báo và thu của các cơ sở hỏa táng tại Nam Định mức giá hỏa táng 5.500.000 đồng/ca (chênh cao hơn 1.200.000 đồng/ca so với giá hợp đồng Trường Dương đã ký với Hoàng Long), bất chấp điều khoản hợp đồng nêu không được tự ý nâng giá.

Không dừng ở nâng giá, nhân viên của Cty Trường Dương còn trấn áp kiểu “xã hội đen” giống Đường “Nhuệ” để kiếm tiền từ các đám hỏa táng. Từ tháng 11/2019, Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà và Bùi Hải Quang cùng với một số đối tượng khác xuống địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (thuộc tỉnh Nam Định) để đe dọa các cơ sở dịch vụ tang lễ phải thông báo khi nhận được các ca hỏa táng và phải nộp thêm 500.000 đồng/ca. Nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt tổng số tiền 39.000.000 đồng của 5 chủ cơ sở tang lễ.

Ðủ kiểu kiếm tiền từ người chết

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Cty Hoàng Long cho biết, từ năm 2016, Cty Hoàng Long ký hợp đồng độc quyền với Cty Trường Dương với mức giá mỗi ca hỏa táng là 4,3 triệu đồng, Cty Hoàng Long trích lại 300 nghìn đồng/ca cho Cty Trường Dương. Chỉ tính với thống kê hiện nay, mỗi tháng có 400 ca hoả táng thì số tiền Cty Trường Dương được trích hưởng đã lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Nếu tính theo mức giá mà Cty Trường Dương tự nâng ( giá từ 5,5 đến 6,2 triệu đồng/ca) thì tiền chênh lệch Cty Trường Dương đã hưởng so với hợp đồng của Cty Hoàng Long lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Hồ sơ của cơ quan công an tỉnh Nam Định xác nhận việc 3 đối tượng vừa bị bắt trên có hành vi đe dọa, ép các chủ cơ sở tang lễ phải ký hợp đồng “trọn gói” với Cty Trường Dương mức giá 10,5 triệu đồng. Trong đó 5,5 triệu đồng là tiền hỏa táng, còn lại là dịch vụ xe tang, nhang đèn.

Anh N.V.T, chủ một cơ sở tang lễ ở thành phố Nam Định cho biết: “Mỗi cỗ quan tài giá thị trường chỉ 1,2 triệu đồng, nhưng họ đưa giá lên 1,7 đến 2 triệu đồng. Một bộ tiểu sành nhập từ Hải Dương giá gốc 2,5 triệu cũng bị họ thu mức 5 triệu đồng. Họ yêu cầu đơn vị tổ chức tang lễ “gợi ý” để nhà đám mua. Nếu không mua là dùng đủ trò gây khó dễ. Mọi dịch vụ từ gửi xe ở nhà hỏa táng đến xe cộ, quan quách đều có bóng dáng của Cty Trường Dương, giá thành đều một gấp đôi”.

Chia địa bàn để “bảo kê” hỏa táng



Năm 2018, Đường “Nhuệ” họp với các chủ cơ sở tang lễ tại Thái Bình và thành lập hiệp hội tang lễ để “thu phí” thì cùng thời điểm trên, tại Nam Định, Cty Trường Dương cũng không kém cạnh khi tổ chức họp với các đơn vị tang lễ ở tỉnh này để phân chia địa bàn và “thu phí”. Nhiều cơ sở tổ chức tang lễ ở Nam Định cho biết nếu họ không tuân thủ dịch vụ “trọn gói” của Cty Trường Dương sẽ bị đe dọa.

Một chủ cơ sở tang lễ ở huyện Ý Yên là chị T.H.C cho biết, năm 2019, chị nhận một đám hoả táng của người quen không thuộc địa bàn được Cty Trường Dương phân chia. “Khi đưa xác đến đài hỏa táng Thanh Bình, một đám xăm trổ chặn giữ xe tang hơn một giờ không cho đi. Một người thân của lãnh đạo Cty Trường Dương lôi tôi vào văn phòng của đài hỏa táng lấy ghế đánh tôi. Khi xe ra khỏi đài hỏa táng, họ lại chặn giữ đường, chửi bới rất thô tục. Tôi và người nhà tang gia phải lạy van mới được đi”.