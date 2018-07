Án mạng kinh hoàng, 2 người chết trong nhà trọ

Chiều 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trọ ở kiệt 717 đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 sáng 24/7, người dân sống xung quanh ngôi nhà trên nghe thấy tiếng la hét rất lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà nên vội vàng chạy đến để xem xét tình hình.

Khi chạy vào nhà, những người dân này phát hiện 3 người đang nằm bất động trên vũng máu: 1 người đã chết, 1 người đang nguy kịch và 1 người bị thương nặng, chảy máu nhiều ở vùng đầu.

Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan công an. Khoảng 15 phút sau, Công an phường Hòa Phát có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45 – Công an TP Đà Nẵng) và lực lượng pháp y thành phố cũng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hai người tử vong là Trần C. (SN 1966, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Trà Thị Ngọc H. (SN 1985, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Người bị thương nặng ơ vùng đầu được xác định là Lê Ngọc V. (SN 1981, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Thi thể của hai người tử vong được đưa về nhà xác thành phố, riêng V. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng. Bước đầu, cơ quan điều tra cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên có thể là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Giang Thanh