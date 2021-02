Án mạng trong quán hát khiến 3 người tử vong

Quảng cáo

Khi cả nhóm đang hát, Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) xuống quầy lễ tân mượn một con dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm rồi quay lại đâm chém mọi người. Việc này khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm anh Trần Văn Sơn (SN 1988), chị Nguyễn Thị Bạch Linh (SN 1990) và chị Cao Thu Nga (SN 1993). Dũng cũng đâm 4 người khác bị thương gồm các anh chị Bùi Thị Trà My (SN 2000), Đỗ Khánh Linh (SN 1998), Trần Văn Điệp (SN 1986), Đỗ Tiến Đạt (SN 1987). Trong số này, có 2 người bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Công Dũng tự đâm dao vào ngực để tự sát nhưng chỉ bị thương. Một phụ nữ sống gần hiện trường kể lại: “Khi nghe tiếng ồn ào, tôi chạy ra xem thấy mọi người đứng tập trung ngoài đường rất đông. Có một chiếc ô tô đỗ ở ven đường, mọi người lại gần thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên xe, phần chân thò ra ngoài, máu chảy rất nhiều. Trong xe còn một người đàn ông khác tự đâm dao vào mình nhưng thấy còn thở nên mọi người liền đưa anh ta đi cấp cứu, sáng nay mới biết đây là nghi phạm”.

Khi nhận tin báo, Công an huyện Lương Sơn đã lập tức có mặt để điều tra và hỗ trợ cấp cứu. Vụ án sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý theo thẩm quyền. Đến trưa 22/2, một cán bộ tham gia giải quyết cho biết, cơ quan tố tụng chưa thể lấy lời khai của Dũng do người này bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Những người trong nhóm hát cũng sốc nặng, chưa thể khai báo chi tiết nhưng bước đầu, họ trình bày không biết lý do hung thủ ra tay sát hại mọi người.

Minh Đức - Xuân Ân