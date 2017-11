Án mạng từ việc... thiếu nữ bị quay lén khi tắm

Vào khoảng 20h30 ngày 9/11, tại khu vực khu dân cư khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa,TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1994, thường trú xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang; tạm trú nhà số 9, đường số 2, khu dân cư khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên).



Qua điều tra ban đầu được biết, Toàn sống chung như vợ chồng với em gái của bà Nguyễn Thị Lá (SN 1980, trú đường số 3, khu dân cư khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa).

Vào ngày 7/11, em Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 2003 (con gái bà Lá) nghi ngờ Toàn dùng điện thoại di động quay phim Tuyết tắm, nên nói cho mẹ biết.



Đến khoảng 20h30 ngày 9/11, biết Toàn vừa về nhà, bà Lá đến hỏi chuyện, thì hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Nguyễn Thanh Nhựt, sinh năm 1998, (con trai bà Lá) nổi nóng nên nhặt cây gỗ đầu vuông ném Toàn, nhưng không trúng. Toàn dùng cây gỗ đánh bà Lá, thì được mọi người can ngăn.



Sau đó, Toàn chạy vào nhà lấy dao tầm bước ra. Nhựt liền nhặt một con dao Thái Lan để trên bàn đâm nhiều nhát vào người Toàn.



Ngay sau đó, Toàn được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng Toàn đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Nhựt đã đến Công an phường Mỹ Hòa đầu thú.



Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ

Theo Dân trí