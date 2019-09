Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Thêm nạn nhân tử vong

Quảng cáo

Sáng 17/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1958, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo đại tá Đang, nạn nhân thứ 2 trong vụ án là Nguyễn Văn Thành (SN 1954), chồng bà Hà đã tử vong.

Như tin đã đưa, khoảng 18h30, ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng tới nhà em gái là Bùi Thị Hà (SN 1959, ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) để đòi nợ. Khi rời nhà người đàn ông này cất dao nhọn vào túi quần, dao bầu cùng súng và 3 viên đạn, chai xăng được cất trong bao đựng vợt cầu lông.

Vào thời điển này, trong nhà có bà Hà cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) và con rể là anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981).

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra cãi vã, ông Hồng bất ngờ rút dao trong túi quần ra đâm anh Vương gục tại chỗ. Thấy con rể bị tấn công, bà Hồng cùng chồng và 2 người nữa đang có mặt tại hiện trường lao vào ngăn cản. Trong lúc giằng co, ông Hồng đã dùng dao đâm vào bà Hà và ông Thành.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HN. Hậu quả, bà Hà tử vong tại chỗ còn ông Thành và anh Vương trọng thương. Do bị thương quá nặng, hôn mê nên ông Thành được chuyển từ bệnh viện Thái Nguyên lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu và đã tử vong vào sáng nay (17/9).

Theo cơ quan chức năng, trong năm 2016, 2017, gia đình bà Hà có vay tiền của ông Hồng nhiều lần với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng. Sau nhiều lần không đòi được khoản nợ trên, ông Hồng đã nảy sinh ý định giết người sau đó tự tử.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Thanh Hà