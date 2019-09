Anh trai truy sát cả nhà em gái vì món nợ 3,6 tỷ?

Sáng 15/9, cờ trắng cắm dọc 2 bên con ngõ dẫn vào ngôi nhà cấp 4 ở tổ 18 phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).



Trong nhà, người thân bà Bùi Thị Hà (60 tuổi) gào khóc bên di ảnh của người phụ nữ từng làm giáo viên cấp 2. Bên ngoài, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho đám tang.



Mối mâu thuẫn đã lâu



Tối hôm trước, bà Hà cùng chồng và con rể bị Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, anh trai bà Hà) dùng dao cuồng sát. Ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể) may mắn thoát chết.



Những người dân tổ 18 bảo họ sống ở đây hàng chục năm, từ ngày Chùa Hang còn thuộc huyện Đồng Hỷ, chưa bao giờ chứng kiến vụ án mạng nào kinh hoàng như vậy.

Người dân tổ 18 bàn tán về vụ án mạng. Ảnh: Hải Nam.

Bà Lê Thị T. (58 tuổi) cho hay chiều tối 14/9, bà đi bộ trong ngõ thì thấy ông Hồng chạy xe đạp và chở theo một chiếc túi dài, dạng túi đựng vợt tennis, đến nhà em gái.Sau khi trở về nhà một lúc, bà T. nghe tiếng tri hô từ nhà bà Hà nên cùng những người khác đến kiểm tra.Bà Nguyễn Thị H. (54 tuổi) lúc đó thấy con rể thứ 2 của bà Hà hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, lao về phía trụ sở công an phường. Nghĩ rằng có vụ trộm cắp hay sự cố nào đó, bà H. chạy sang.Đến nơi, người phụ nữ này chứng kiến bà Hà và ông Thành nằm gục trên vũng máu trong nhà. "Ông Thành bị nặng hơn, nội tạng lòi ra ngoài. Còn bà Hà nằm rên rỉ kêu cứu", nhân chứng kể.Cạnh đó, anh Vương tay ôm chặt ngực trái đang rớm máu, tay còn lại bị rách do các vết chém.Sau khi vụ việc xảy ra, hàng xóm cùng công an phường và tổ dân phố đến đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau đó, người dân nơi đây biết được cảnh sát đưa ông Hồng về trụ sở công an do liên quan án mạng.Chia sẻ với Zing.vn, ông Yên (Tổ trưởng Dân phố 18) cho biết người dân khu vực từng bàn tán nhiều về mâu thuẫn nợ nần giữa ông Hồng và gia đình em gái.Ông cho hay xích mích xuất phát từ khoản tiền 3,6 tỷ đồng mà ông Hồng cho rằng gia đình em gái vay nợ từ lâu. Năm 2018, Bùi Xuân Hồng có lần đến nhà em gái để "siết nợ" chiếc ôtô mà em rể thường lái.Ngoài ra, khoảng một tuần trước khi xảy ra án mạng, bà Hà phải nhập viện để điều trị ung thư. Lúc đó, nghi phạm 63 tuổi còn đến bệnh viện để đòi nợ.Tổ trưởng dân phố cũng cho biết thời điểm ông Hồng tấn công cả nhà em gái, con rể thứ 2 cùng một người cháu gái của bà Hà may mắn chạy được ra ngoài nên thoát chết.