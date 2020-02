Ập vào khách sạn, công an bắt đối tượng mang súng đang dùng ma tuý

Quảng cáo

Ngày 23/2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ tàng trữ sử dụng trái chất ma túy và tàng trữ súng do công an phường Tân Tiến chuyển giao.

Khoảng 01 giờ 20 ngày 21/2 Công an phường Tân Tiến (TP Biên Hòa) kiểm tra khách sạn W.H (tại phường Tân Tiến) đã phát hiện bốn đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong phòng khách sạn.

Trong đó, công an phát hiện đối tượng N.H.Đ (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) tàng trữ trái phép một khẩu súng màu đen hiệu WALTHER cùng 2 viên đạn. Theo cơ quan Công an, khẩu súng là loại công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su).

Bước đầu đối tượng Đ. khai thông qua mạng xã hội đã mua khẩu súng để phòng thân. Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục làm việc với đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 9/2, Công an TP Biên Hòa kiểm tra hành chính thu giữ của đối tượng P.M.T (35 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân) một khẩu súng bắn đạn cao su màu đen hiệu ZOZAKI M và 17 viên đạn.





Mạnh Thắng