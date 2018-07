Ba lần hầu tòa vì đá móp cửa ô tô

Hôm nay (17/7), Cơ quan CSĐT CA quận 12, TPHCM xác nhận, đơn vị này đã có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Nguyễn Văn An (ngụ quận 12, TPHCM). Theo quyết định, anh An bị khởi tố ngày 12/9/2017 để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 8/5, TAND quận 12 đã xét xử lần đầu và ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 11/6, TAND quận 12 tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Đến ngày 15/6, TAND quận 12 đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo nội dung vụ án, khoảng 8h30 ngày 30/6/2017, anh Nguyễn Văn An làm nghề chạy xe tự do, sau khi nhận đươc điện thoại của khách hàng gọi đón xe, anh An đến cổng Cty may Việt Hưng (quận 12) để chở khách.

Tại đây, anh An và anh Nguyễn Văn S. đã xảy ra cự cãi dẫn đến hai bên xô xát với nhau. Thấy anh S. đuổi theo xe mình, anh An xuống xe và dùng chân đá vào cánh cửa xe ô tô của anh S. làm móp cửa xe.

Kết quả giám định ngày 7/7/2017 của Hội đồng định giá, xác định thiệt hại xảy ra là hơn 5,1 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính cả anh An và anh S.. Anh An đã bồi thường cho anh S. số tiền 40 triệu đồng và anh S. có đơn xin bãi nại cho anh An.







Tân Châu