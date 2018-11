Bà mẹ 62 tuổi 'đội đơn' kêu oan cho mình và hai con ở Hà Nội

Theo bản cáo trạng số 280 của Viện KSND quận Hai Bà Trưng ngày 2/11/2018, khoảng 15h ngày 19/8/2017, tại khu vực sân chung ngõ 15 Hàn Thuyên (phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), đơn vị thi công Dự án cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát nước tiến hành di chuyển đồng hồ nước gia đình bà Nguyệt đang sử dụng về vị trí được duyệt theo thiết kế.

Theo phân công, tổ công tác của công an phường Phạm Đình Hổ gồm: Đỗ Văn Xuân, Nguyễn Đăng Thuấn, Lưu Minh Hoàng và Mai Quốc Hiếu thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án.

Cáo trạng xác định, bà Nguyệt cùng chị Nguyễn Thị Minh Thịnh (SN 1983, con gái bà Nguyệt) và anh Nguyễn Bá Cường (SN 1981, con trai bà Nguyệt) có hành vi chửi bới, giằng co, xô đẩy cản trở việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ công an phường. Cáo trạng của Viện KSND quận Hai Bài Trưng quyết định truy tố bà Nguyệt, chị Thịnh và anh Cường tội “Chống người thi hành công vụ” ra TAND quận Hai Bà Trưng.

Hình ảnh xô xát ngày 19/8/2017.

Theo đơn khiếu nại của bà Nguyệt, thời điểm xảy ra vụ việc, tổ công tác công an phường tới nhà bà trong ngõ 15 Hàn Thuyên cùng một số công nhân khoan đục dời đồng hồ nước sạch của gia đình. Tuy nhiên, theo bà Nguyệt do không nhận được thông báo, không có quyết định thực hiện việc trên nên bà cùng con trai, con gái không đồng ý cho tổ công tác tháo dỡ đồng hồ nước.

Ngay sau đó, diễn ra cảnh lộn xộn dẫn đến xô xát giữa tổ công tác công an phường Phạm Đình Hổ và ba người gia đình bà Nguyệt.

Cũng theo cáo trạng, sau khi nhấc thùng thiết bị khoan đục bê tông ra khỏi vụ trí đồng hồ nước, tổ công tác công an phường Phạm Đình Hổ khống chế anh Cường tại chỗ. Thấy vậy, bà Nguyệt vào can ngăn, kéo một nam cán bộ công an ra khiến áo tuột khỏi vị trí cài trong quần, rơi biển hiệu.

Sau đó, nhóm công nhân tiếp tục làm việc, chị Thịnh không đồng ý, giữ máy khoan thì tổ công tác công an phường giữ, đưa chị Thịnh về trụ sở làm việc. Trên đường đi, chị Thịnh có xảy giằng co với cán bộ công an phường.

Cáo trạng xác định, thương tích của cán bộ công an phường Đỗ Văn Xuân có vết xước cổ tay, sau gáy và khuỷu tay. Còn cán bộ Lưu Minh Hoàng có vết bầm tím, rách ra ở bắp tay nhưng cả hai đều từ chối khám thương và giám định tỷ lệ thương tật.

Còn chị Thịnh được xác định xước thâm dưới thắt lưng, rách ở ngón chân trái, xước ở thái dương và gò má phải 3cm. Anh Cường có vết bầm tím ở cổ, xước gò má và khuỷu tay. Cả anh Cường và chị Thịnh đều tử chối giám định tỷ lệ thương tích.

Cơ quan điều tra cũng trưng cầu giám định giá trị tài sản hư hỏng và xác định, hộp đựng máy khoan bị móp méo, bục sườn trái, công sửa chữa là 70.000 đồng.

Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra ngày 28/11/2018, tại TAND quận Hai Bà Trưng.

Công an phường Phạm Đình Hổ khống chế, đưa chị Thịnh về trụ sở làm việc ngày 19/8/2017.

Trong đơn khiếu nại gửi Viện KSND quận Hai Bà Trưng và Công an TP Hà Nội, bà Nguyệt cho rằng nội dung trong kết luận điều tra và cáo trạng chưa đầy đủ và đúng bản chất vụ việc. Cụ thể, bà cùng người thân chưa đồng ý thi công di chuyển đồng hồ nước nhưng không có hành vi chống người thi hành công vụ. Khi bị khống chế, anh Cường không có kháng cự, chống đối lực lượng cảnh sát.

Đáng chú ý, kết luận điều tra và cáo trạng không nêu tình tiết chị Thịnh bị cán bộ công an kéo lê khoảng 200m từ nhà đến trụ sở công an phường dẫn đến bị xước xát, thương tích bầm dầm người. Sau đó, chị Thịnh cũng tố cáo khi ra trụ sở công an phường làm việc chị bị tát nhiều lần nhưng không được giải quyết.

Bà Nguyệt cho rằng, vụ việc xảy ra ngày 19/8/2017 nhưng đến ngày 18/6/2018, cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 18/10/2018 mới kết luận điều tra là có dấu hiệu chưa khách quan, chưa đúng bản chất sự việc sẽ dẫn đến oan sai. Do đó, bà làm đơn khiếu nại tới Công an TP Hà Nội, Viện KSND quận Hai Bà Trưng để đề nghị xem xét vụ án một cách khách quan.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt nộp đơn khiếu nại tới Công an TP Hà Nội, Viện KSND quận Hai Bà Trưng kêu oan cho mình và hai con.

Liên quan đên sự việc trên, Luật sư Mai Văn Lư - Văn Phòng Luật Sư Tô Lịch (Đoàn Luật Sư TP Hà Nội) cho biết, Sau 10 tháng cơ quan CSĐT mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can là không phù hợp với Điều 103 BLTTHS 2003, và Điều 147 BLTTHS năm 2015 về thời hạn giải quyết vụ án. Đặc biệt những hành vi của 3 mẹ con bà Nguyệt không cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ.”

Nguyễn Hoàn