Ba ngày lần dấu kẻ giết người rồi đốt xác gần đầm rươi

Bộ trưởng Công an vừa có quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Cục cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh về thành tích khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, một tháng trước.

Theo kết quả điều tra, nạn nhân trong vụ án là người phụ nữ làm nghề cắt tóc, gội đầu tên Hằng. Sau hai ngày bị sát hại, chiều 9/11, người dân phát hiện thi thể nạn nhân trong tình trạng bị đốt cháy, mặt biến dạng, trên triền đê đầm rươi ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định người phụ nữ bị 2 vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, sau đó bị đốt bằng xăng. Kẻ gây án đã lấy đi chiếc xe máy Airblade cùng một số tài sản của chị Hằng.

Qua công tác truy xét, Công an Hải Phòng phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nghi can gây án là Vũ Thế Thùy (29 tuổi, làm nghề đúc dựng lăng mộ ở Hải Phòng). Đêm 12/11, lần theo manh mối, công an đã bắt giữ được Vũ Thế Thùy khi nghi can đang lẩn trốn tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Được di lý về Hải Phòng để phục vụ điều tra, Thùy khai là anh ta có quan hệ tình cảm với chị gái của nạn nhân. Do nợ nần, người đàn ông này lên kế hoạch giết chị Hằng để cướp tài sản.

Tối 7/11, Thùy và nạn nhân đi chơi bằng xe máy Airblade của chị Hằng. Đến khu vực đầm rươi vắng người qua lại, nghi can dùng dao bầu đâm vào cổ nạn nhân rồi lấy cỏ phủ lên thi thể. Đêm hôm đó, Thùy phóng xe mua xăng rồi quay lại đốt xác.

Cảnh sát xác định ngoài chiếc xe Airblade, Thùy còn cướp dây chuyền, điện thoại di động, nhẫn vàng và túi xách của chị Hằng. Thời điểm bị bắt, nghi can đã bán số tài sản này để lấy tiền chuẩn bị trốn sang Trung Quốc.

Theo Zing