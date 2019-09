Ba triệu USD ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ đang ở đâu?

Quảng cáo

Kê biên nhà, tài khoản của hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)



Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bản thân ông Son biết nhiệm kỳ Bộ trưởng đến tháng 4/2016 là hết nên muốn có dấu ấn tạo ra cho Mobifone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khác, ông Son nghĩ nếu việc mua bán thành công thì cổ đông AVG sẽ cảm ơn ông bằng vật chất…

Bởi vậy, với vai trò là Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Son đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân mà quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD.

“Sau khi hoàn thành dự án, Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng ông Nguyễn Bắc Son tại số 36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đưa cho ông Son 3 triệu USD” - kết luận điều tra thể hiện lời khai của ông Son. Ngoài ra, ông Son cũng nhận 200.000 USD của ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Mobifone dịp Tết âm lịch 2016.

Sau khi nhận tiền từ Phạm Nhật Vũ, ông Son đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu H., khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh. Làm việc với cơ quan điều tra, bà H phủ nhận lời khai của ông Son và cho biết không cầm khoản tiền nào từ bố.

Kết luận điều tra cho thấy, ông Nguyễn Bắc Son đã có đơn xin nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. Số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số 3 triệu USD (tương đương 69 tỷ đồng) mà ông Son đã nhận của Phạm Nhật Vũ. Vậy ông Son đã sử dụng hoặc tẩu tán số tiền khủng này như thế nào vẫn là dấu hỏi chưa được làm rõ tại kết luận điều tra.

Để đảm bảo cho việc điều tra, xử lý, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã kê biên căn nhà tại số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đứng tên vợ chồng cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son. Đồng thời phong tỏa tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán đứng tên ông Son tại ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền gần 592 triệu đồng.



Gia đình các bị can giao nộp gần 66 tỷ đồng



CQĐT cũng đã tiến hành kê biên căn nhà số 167 ngõ Quan Thổ 1, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội là tài sản đứng tên vợ chồng ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT. Đồng thời, phong toả tài khoản cá nhân có số dư hơn 2,12 tỷ đồng của ông Tuấn tại ngân hàng VPBank (đây là số tiền ông Tuấn đã làm đơn xin nộp khắc phục hậu quả). Tại cơ quan điều tra, ông Trương Minh Tuấn khai được ông Phạm Nhật Vũ mang 200.000 USD đến phòng làm việc biếu vì đã ký quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình Mobifone. Số tiền này ông Tuấn đã chi tiêu cá nhân.

Nhà ông Trương Minh Tuấn tại quận Đống Đa, Hà Nội đã bị cơ quan điều tra kê biên

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT đã thu hồi tài sản do các bị can và gia đình giao nộp tổng số tiền gần 66 tỷ đồng, trong đó bị can Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Mobifone giao nộp 54 tỷ đồng; Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Mobifone giao nộp 11,6 tỷ đồng; Công ty AMAX nộp 240 triệu đồng; hai bị can khác nộp 154 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, kết luận điều tra của cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng đề cập trách nhiệm của nhiều lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như các đơn vị, tổ chức trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Trong đó có ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, ông Lê Mạnh Hà, nguyên phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, CQĐT xác định các văn bản mà ông Lê Mạnh Hà, Bùi Quang Vinh, Trần Văn Hiếu ký chỉ là văn bản hành chính, góp ý về các kiến nghị của Bộ TT&TT hoặc mang tính chất hướng dẫn, không phải là căn cứ để bị can Nguyễn Bắc Son đưa vào quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Do vậy, CQĐT không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các ông. Cả ba đã bị xử lý kỷ luật.



Làm bộ trưởng 383 năm mới có được 3 triệu USD

Kể từ 1/7/2019, với mức lương cơ sở mới, lương thực nhận mỗi tháng của bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ bậc 1 sẽ là 14.453.000 đồng/tháng, bậc 2 là 15.347.000 đồng/tháng. Tăng tương ứng gần 1 triệu đồng mỗi tháng so với lương tháng 6/2019.

Như vậy, mỗi năm một vị bộ trưởng chỉ được hưởng khoảng 180 triệu tiền lương và phải tích cóp khoảng 383 năm thì mới có được 3 triệu USD (tương đương 69 tỷ đồng).

Dương Lê