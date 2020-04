Bác sĩ dở trò đồi bại với đồng nghiệp tại Huế bị đề nghị truy tố 3 tội danh nào?

Quảng cáo

Ngày 21/4, Công an TP Huế đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ bác sĩ Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) hiếp dâm nữ điều dưỡng là đồng nghiệp làm việc tại một bệnh viện ở Huế. Theo đó, công an đề nghị VKS cùng cấp truy tố bị can Phương 3 tội danh: Hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vào 10 giờ 30 ngày 17/9/2019, Lê Quang Huy Phương (công tác tại một bệnh viện ở Huế) nhờ đồng nghiệp là nữ điều dưỡng Dương Huỳnh Thu T. (sinh năm 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) đưa thuốc làm đẹp da đến khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho thiếu nữ này vào, sau đó chốt cửa lại và có ý định giở trò hiếp dâm chị T. Bị chống đối quyết liệt, nên Phương đã dùng tay đánh vào mặt, người chị T. gây thương tích phải đi bệnh viện điều trị. Cơ quan công an sau đó đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Phương.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Phương là hiếp dâm nhưng chưa đạt, do bị hại tìm cách trì hoãn và trốn thoát. Trong quá trình thực hiện hành vi trên, Phương đã dùng vũ lực gây thương tích cho chị T. 37%. Việc làm này đã phạm vào tội cố ý gây thương tích.

Lúc xảy ra sự việc, Phương cố ý đóng cửa không cho chị T. trốn thoát. Lúc chị T. chạy ra thì Phương đuổi theo bắt lại vào phòng, đóng của không cho về trong hơn 70 phút. Như vậy, Phương phạm thêm tội bắt giữ người trái pháp luật.

Cơ quan công an còn cho biết, trong quá trình điều tra, Phương không thừa nhận hành vi phạm tội, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận hành vi của Phương phạm vào 3 tội như đã nêu trên, vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục bị can Phương.

Công an TP Huế đã gửi bản kết luận điều tra vụ án đến VKS cùng cấp, đề nghị nghị truy tố Lê Quang Huy Phương theo quy định.

Ngọc Văn