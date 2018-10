Bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: ADN thi thể ở Trung Quốc trùng khớp với nạn nhân

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - GĐ Công an tỉnh Cao Bằng trưa nay cho biết, Công an tỉnh đã nhận được kết quả giám định AND của nạn nhân Đặng Thị Hiếu.

Theo thiếu tướng Toàn, kết quả giám định cho thấy thi thể được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và tiến hành giám định chính xác là vợ nghi phạm Triệu Văn Hải."Ban đầu, từ việc nhận dạng thi thể, qua nhẫn, dây chuyền thì gia đình đã nhận định đúng là chị Hiếu, tuy nhiên phải đợi kết quả giám định ADN để khẳng định chính xác.

Hiện, Công an tỉnh đã cử tổ công tác sang Trung Quốc để làm các thủ tục bàn giao thi thể theo đúng các trình tự", thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn thông tin.

Trước đó, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến (TP Cao Bằng). Triệu Văn Hải là nghi phạm chính. Nghi phạm bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận: Trưa 30/8, hai vợ chồng Hải cãi nhau, xô xát, trong lúc nóng giận nghi phạm đã bóp cổ vợ đến chết. Sau khi gây án, Hải ngồi viết thư nêu lý do rồi nhét xác nạn nhân vào bao tải, phi tang xuống sông rồi bỏ trốn.

Đến ngày 27/9, Công an Trung Quốc phát hiện thi thể phụ nữ trên sông ở huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả, tỉnh Quảng Tây.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin bên Trung Quốc có tìm thấy thi thể một người phụ nữ nghi là chị Hiếu. Đến ngày 4/10, Công an tỉnh dẫn bố mẹ, người thân của chị Hiếu. sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Theo VietNamNet