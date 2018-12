Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố khung hình phạt 3 đến 10 năm tù

Theo cơ quan truy tố, tháng 9/2010, bị can Trương Quý Dương – nguyên Giám đốc BV Hòa Bình đã ký với bị can Đỗ Anh Tuấn – GĐ Cty Thiên Sơn hợp đồng mua sắm thiết bị chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, tại Đơn nguyên thận của BV Hòa Bình nơi bác sĩ Hoàng Công Lương làm việc không có kỹ sư hoặc kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng nước dùng cho lọc máu.

Tháng 4/2017, bị can Trần Văn Sơn – cán bộ Phòng vật tư BV Hòa Bình phát hiện hệ thống lọc nước RO số 2 dùng trong chạy thận hỏng nên lập biên bản và được Trần Văn Thắng – Trưởng phòng vật tư, Hoàng Công Lương – bác sĩ phụ trách Đơn nguyên thận ký nội dung cần sửa chữa.

BV Hòa Bình đã liên hệ với Cty Thiên Sơn, thuê doanh nghiệp này sửa chữa với giá gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Cty Thiên Sơn thuê lại Bùi Mạnh Quốc – GĐ Cty xử lý nước Trâm Anh thi công với giá chỉ gần 50 triệu đồng.

Ngày 28/5/2017, Quốc sửa chữa, tẩy rửa màng lọc RO nhưng sơ ý để axit lẫn vào trong hệ thống. Tuy vậy, Quốc vẫn thông báo tới Trần Văn Sơn việc sửa chữa đã xong nên Sơn báo lại cho điều dưỡng tại Đơn nguyên thận việc này.

Từ trái qua, các bị can Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn, Bùi Mạnh Quốc tại tòa sơ thẩm lần thứ nhất.

Sáng hôm sau, Hoàng Công Lương nhận tin từ điều dưỡng về hoàn thành sửa chữa nên ra y lệnh tiến hành lọc máu cho 18 bệnh nhân, khiến 8 người tử vong. Theo VKSND tỉnh Hòa Bình, bị can Lương là người có chuyên môn, đã thừa lệnh trưởng khoa ký đề xuất sửa chữa hệ thống màng RO, hiểu việc sau khi sửa chữa phải kiểm tra chất lượng nước…

Tuy nhiên, ông Lương chỉ nghe điều dưỡng viên – người không có trách nhiệm nói đã sửa chữa xong và không kiểm tra thông tin trước khi ra y lệnh khiến 8 người chết. Vì những căn cứ trên, cơ quan kiểm sát truy tố các bị can Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc về tội “Vô ý làm chết người”.

Tiếp đến, bị can Hoàng Đình Khiếu – Phó GĐ BV Hòa Bình phụ trách Phòng vật tư kiêm Trưởng khoa hồi sức (gồm Đơn nguyên thận nhân tạo) được xác định buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng hệ thống lọc nước RO sau khi sửa chữa được sử dụng luôn khi chưa có kết quả kiểm tra, xét nghiệm. Bị can Trần Văn Thắng cũng thiếu kiểm tra cấp dưới (Trần Văn Sơn), không làm hết trách nhiệm tham mưu với cấp trên… góp phần gây ra hậu quả vụ án.

Tương tự, bị can Trương Quý Dương đã không làm hết nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý với cấp dưới dẫn tới vi phạm trong thời gian dài. Bị can Đỗ Anh Tuấn là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề liên quan Cty Thiên Sơn nhưng đã bỏ mặc bị can Bùi Mạnh Quốc mua vật tư, sửa chữa hệ thống lọc nước.

Vì vậy, VKSND tỉnh Hòa Bình truy tố các bị can Trần Văn Sơn, Trần Văn Thắng, Hoàng Đình Khiếu, Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình xử lý vụ án, bị can Hoàng Công Lương liên tục kêu oan, cho rằng bản thân là bác sĩ có trách nhiệm điều trị, không có trách nhiệm về chất lượng vật tư. Gần đây, vợ ông Lương đã lập danh sách trên mạng internet kêu gọi 20.000 người ủng hộ chồng mình và hiện danh sách này đã thu hút khoảng 21.000 chữ ký.

Xuân Ân